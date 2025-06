El Concello refuerza el área de Medio Ambiente con una ingeniera técnica agrícola

El departamento de Medio Ambiente del Concello de Ferrol se reforzará en los próximos días con la incorporación de una nueva ingeniera técnica agrícola. Tal y como detalló la edila de Facenda, Susana Sanjurjo, este puesto, de personal funcionario de carrera, procede de la Oferta Pública de Emprego (OPE) de 2021, desbloqueada en 2024 –el pasado febrero se sacaron adelante las vacantes pendientes desde 2022–.



Así, desde el gobierno local se apuntó que, entre otras funciones, esta profesional participará “na mellora do servizo e da estética das zonas verdes do municipio”. “Incorporaremos nos próximos dous anos 70 novos funcionarios, o que suporá un importante incremento no plantel”, avanzó la concejala.

Patrimonio e Facenda



Por otra parte, el Consistorio publicó esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases y la convocatoria para la contratación de jefe de servicios de Patrimonio e Facenda.



Aquellos interesados podrán consultar las condiciones en el documento del pasado martes, día 3, y presentar la pertinente solicitud y documentación hasta el próximo lunes 9.