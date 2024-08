El Concello homenajea a Vicetto con una muestra sobre su relación con el periodismo

El principal acto institucional del bicentenario del escritor e historiador ferrolano Benito Vicetto –1824-1878– perfila estos días los últimos detalles antes de su apertura al público. La Concejalía de Cultura está preparando una exposición en el Centro Torrente Ballester que tiene al último hijo predilecto de la ciudad como eje central y, paralelamente, presenta dos derivadas: una, la intensa relación que el autor de la primera “Historia de Galicia” mantuvo con la prensa y, la otra, la evolución del periodismo local desde que nació como tal, en el siglo XIX, hasta la actualidad.



La muestra se inaugurará el 3 de septiembre y permanecerá abierta hasta la primera semana de octubre. Los historiadores Esperanza Piñeiro y Guillermo Llorca son los comisarios de esta iniciativa, concebida como la primera piedra –no física, pero sí de contenido– del futuro Museo de la ciudad.

Diario de Ferrol cede también equipos que muestran la evolución del periodismo



“A exposición quere ser unha homenaxe a Benito Vicetto”, explica el edil de Cultura, José Antonio Ponte Far, antes de anunciar que “nos vai descubrir facetas moi interesantes non só da súa vida e da súa obra, senón tamén do xornalismo na cidade”.



Así, con el título de “Benito Vicetto e a prensa ferrolá”, la muestra enmarca la figura del autor de “Los hidalgos de Monforte” en la la evolución del periodismo desde “o primeiro momento”, precisa Ponte Far.



Materiales “sorprendentes”

Ponte atribuye a varios factores –personas y entidades, principalmente– el empaque y atractivo de la iniciativa. Uno es la dedicación de sus comisarios, Esperanza Piñeiro y Guillermo Llorca. “Son dúas persoas que teñen paixón polo tema e que están a facer algo realmente importante para as persoas que se van achegar ao Torrente a partir do 3 de setembro”, señala.



Pero hay más. Parte del material que se expondrá ha estado hasta ahora al alcance de muy pocas personas. Se trata de documentos que componen el archivo personal de Vicetto que custodian los descendientes del intelectual Gamallo Fierros en Ribadeo. Fue el periodista y exdirector de Diario de Ferrol Germán Castro el que puso en contacto a Ponte Far con Antonio Deaño, sobrino de Gamallo. Castro, como anunció en abril en una entrevista en este mismo periódico, lleva ya varios años trabajando con esos documentos, entre los que hay, avanzó, correspondencia que intercambió Vicetto con su, primero amigo y después archienemigo, Manuel Murguía.

Entre otros materiales podrá verse el segundo número de la primera publicación periódica, El Águila



Hace unas semanas se produjo ese encuentro que permitirá enriquecer la muestra. “Por mediación de Germán Castro”, apunta Ponte Far, “coñecimos a Antonio Deaño, que nos recibiu en Ribadeo e cedeunos con toda a xenerosidade do mundo material para facer esta exposición. Foi unha sorte coñecelo”, recuerda antes de explicar que el legado que se conserva es “importante, polo que non imos poder expoñer todo, en boa medida porque a intención é que a exposición non sexa unicamente documental”.



El concejal pone de relieve el carácter “curioso” del material que podrá verse en el Torrente. “Estará a portada do segundo número da primeira publicación periódica que se edita e imprime na cidade (Taxonera), El Águila. Revista marítima y literaria del Ferrol, do 10 de setembro de 1845. O seu director é Benito Vicetto e ten catro páxinas, das que tres e media están asinadas por el mesmo”, comenta.

Esperanza Piñeiro y Guillermo Llorca son los comisarios de una muestra que lleva meses gestándose



Habrá también muestras de cabeceras de periódicos de las cuatro provincias en las que escribió Vicetto. “Hai que lembrar que son 26 cabeceiras galegas nas que colaborou, como o número 1 de El Centinela de Galicia (1843), fundada na Coruña; a revista Galaica, El Diario de Ferrol (1874), con colaboracións súas... Podemos resumilo dicindo que son auténtica xoias para as persoas interesadas na historia, que somos moitos ferroláns”.



Un conjunto “didáctico”

Junto a estos documentos se enseñará también una recopilación de algunos de los periódicos más salientables por su longevidad, como El Correo Gallego, nacido en la ciudad o Diario Ferrolano, y con noticias “moi significativas, como a inauguración do ferrocarril ou a botadura do “Alfonso XIII”, recuerda el edil.



“Creo que o conxunto é moi interesante, moi ilustrativo e, sobre todo, moi didáctico, polo que imos invitar aos centros escolares”, avanza el concejal. Hay que recordar, en ese sentido, que la ciudad fue especialmente dinámica en este sector, con “case 300 cabeceiras desde El Águila ata o actual Diario de Ferrol”, apunta Ponte Far. “É un número realmente extraordinario e non creo que haxa ningunha outra cidade en Galicia que teña esta marca ou récord de aparicións e, tamén, de desaparicións”.



En el capítulo de agradecimientos por la colaboración prestada, el concejal no quiere olvidarse de las fotografías de Juan Malvar, que “por medio de Llorca nos cede imaxes da cidade de finais do XIX e comezos do XX relacionadas tamén co xornalismo”, así como las vitrinas, que presta la Fundación Exponav, y parte de los equipos que se podrán ver, por cortesía de este Diario. “A directora, Cristina Rodríguez, cédenos de maneira absolutamente desinteresada algúns dos materiais que conservan no museo Xornalismus e que nos permitirán ver a evolución tecnolóxica do sector”. “É case un puzzle, con pezas que foron encaixando e que van dar”, anticipa Ponte Far, “un resultado realmente extraordinario”.

Ponte Far: “Hai que recoñecer as boas iniciativas, veñan de onde veñan, e esta é unha delas”

El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, explica que la iniciativa de organizar una exposición con Benito Vicetto como protagonista es una idea del Bloque Nacionalista Galego, que en el mes de marzo presentó en el pleno una moción a instancias de la Sociedade Cultural Medulio y la asociación Ferrolterra Antiga en la que, entre otros acuerdos, como su nombramiento como hijo predilecto o la colocación de placas nuevas en la calle que tiene en Ferrol Vello, se solicitaba la realización de actos en memoria del protagonista.

“Alégrome de que poida ser lembrado como ferrolán ilustrísimo que é

“O pleno aceptouno por unanimidade, como non podía ser doutra maneira”, recuerda Ponte Far, “e o goberno de Ferrol decide facer unha exposición naquel momento modesta cos medios que tiñamos na biblioteca municipal. Desa pequena mostra nace a idea de facer unha exposición de máis entidade e levala ao Torrente”. Por lo tanto, subraya Ponte, “todo isto comeza con esa iniciativa municipal do BNG e eu son dos que pensa que as boas ideas, veñan de onde veñan, hai que recoñecelas, e neste caso eu alégrome moito de que isto saíra adiante para que Vicetto sexa lembrado como o ferrolán e galego ilustrísimo que é”.

Terra e Tempo recogerá en un número el contenido de las jornadas del Hospicio

El próximo número de la revista Terra e Tempo recogerá parte del contenido que se abordó en las jornadas organizadas por la Sociedade Cultural Medulio y la asociación Ferrolterra Antiga y que se celebraron entre los meses de marzo y mayo de este año. Los actos se dividieron en cinco mesas redondas en las que se habló de la labor intelectual de Benito Vicetto, desde su aportación a la historiografía con la primera “Historia de Galicia” completa –impresa, además, en Ferrol– a su faceta como activista social y periodista y su producción literaria, no solo narrativa, con obras de gran influencia en su generación y las posteriores como “Los hidalgos de Monforte”, sino también poética e incluso teatral.



Participaron especialistas en las diferentes materias como Juan Renales, Francisco Rodríguez, Guillermo Llorca, Germán Castro, Manuel Rei, Esperanza Piñeiro, Manuela Santalla, Antonio Casal, Rubén Labisbal, Alexandre Peres, Xosé Ramón Freixeiro Mato, Pilar García Negro y Elia Rico, entre otros.