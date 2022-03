El Concello hará “encaje de bolillos” para minimizar problemas en el centro por la coincidencia de obras

La Xunta de Goberno Local aprobará en una nueva sesión que tendrá lugar esta semana la propuesta de adjudicación de las obras de la calle de la Iglesia, toda vez que ayer quedó sobre la mesa por la falta de un último trámite administrativo.



La Mesa de Contratación Permanente del Concello de Ferrol acordó la propuesta de adjudicación de esta actuación por un importe de 4.112.844,92 euros, que está previsto que comience a ejecutarse en la primera quincena de este mes de marzo.



El desarrollo de esta macroobra –18 meses de plazo de ejecución– coincidirá en el tiempo con otras intervenciones en la zona centro de A Magdalena. Así, también en marzo se levantará la calle Pardo Bajo –cinco meses– para proceder a su reurbanización y está prevista, además, la realización de la obra del Callao y las calles Carmen y Lugo –entre tres y cuatro meses–.



Por esta razón, el portavoz del ejecutivo local y edil de Urbanismo, Julián Reina, reconoció la necesidad de buscar un plan de coordinación que permita una total planificación de los trabajos y produzcan las menores molestias posibles a la ciudadanía.



Son obras que se desarrollan “no corazón da cidade”, dijo el edil, por lo que necesitarán de una “precisión milimétrica para que non xeren máis molestias das que habería individualmente”.



Debido a la duración de las distintas actuaciones, habrá momentos en los que se solaparán, por lo que habrá que analizar con seguridad y tráfico qué medidas acometer dependiendo de en qué paso se encuentre una actuación cuando comience la siguiente. Será preciso un “encaixe de bolillos” que el portavoz del ejecutivo indicó que se acometerá con el fin de poder acortar plazos y agilizar los trabajos de cara a las próximas temporadas fuertes de hostelería. En este sentido, el representante del gobierno local indicó que la actuación de la calle de la Iglesia, junto a la de Pardo Bajo y el Callao, “vai supoñer un cambio moi notable no barrio, o que estamos seguros que contribuirá a dinamizar o comercio e a hostalería”.



Por esta razón, los propios hosteleros de Pardo Bajo decidieron que las obras no cesen en Semana Santa con el fin de que puedan concluir cuanto antes y salvar la temporada estival.



Los trabajos de la calle de la Iglesia suponen la pavimentación y la adecuación de nuevas zonas verdes, “o que vai revolucionar a imaxe e o concepto do barrio da Madalena”, apuntó Reina. El proyecto previsto se remonta al mandato 2007-2011, con Mato como edil de Urbanismo, y pretende plasmarse ahora con este como alcalde.