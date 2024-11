El Concello de Ferrol homenajea a María José Tella y José Polo por su labor vecinal

María José Tella y José Polo estuvieron al frente de la Asociación de Vecinos San Felipe-San Cristóbal y O Lago de Doniños, respectivamente. Esta tarde, en la capilla del Torrente Ballester recibieron el homenaje del Concello, en un acto en el que se hizo entrega de las distinciones a los representantes vecinales de la zona urbana y rural.



El alcalde, José Manuel Rey, trasladó su felicitación a los homenajeados y destacó el papel fundamental que juegan las entidades vecinales en la promoción del bienestar de las personas.



Explicó, de este modo que “representan unha canle a través da que os vecinos e veciñas expresan as súas preocupacións e necesidades” y manifestó, al mismo tiempo, su voluntad de que entre todos “manteñamos vivo o tecido asociativo veciñal, porque eles son moitas veces os ollos onde as administracións non chegamos, e que o fagamos sempre da man de persoas como María José Tella ou José Polo, implicadas en cun obxectivo común que non é outro que o beneficio da cidadanía”.



Entre los hitos que se destacaron de la que fue dirigente vecinal de San Felipe se encuentra el transporte público para este barrio o el arreglo de la carretera desde Brión hasta San Cristóbal. El alcalde puso en valor, en este sentido, el trabajo realizado, pero hizo hincapié en que “seguro que o máis destacado para ela foi que o barrio se sentise cómodo co seu traballo mentres vía as melloras polas que loitou”.



En cuanto a José Polo, tuvo una larga trayectoria tanto en la AVV O Lago como al frente de la Agrupación de Vecinos de la Zona Rural. Los desbroces, la vigilancia, el alumbrado o el transporte público fueron frentes en los que trabajó por los vecinos de las parroquias.