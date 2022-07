El Concello apuesta por la escena indie con el encuentro para profesionales del videojuego Ferrol ID

España tiene una relación compleja con el mundo de los video-juegos. Mientras desde el sector empresarial se mira de reojo esta área económica y las instituciones no la toman como una apuesta tan sólida como la industria, los datos cuentan una historia muy diferente. España está entre los diez países del mundo con mayor volumen de negocio en este sector, y entre los cinco a nivel europeo; con unas previsiones de generar 1.700 millones de euros en 2023, una tasa de crecimiento del 8,5% anual en el empleo y una base de 18 millones de jugadores.



Ante esta realidad, el Concello de Ferrol ha decidido redoblar su apuesta por uno de los sectores con mayor proyección de futuro de los últimos años y lo ha hecho alejándose de los eventos mediáticos centrados mayoritariamente en los grandes títulos. Así, el edificio consistorial de la ciudad naval sirvió ayer de escenario para la presentación del evento Ferrol ID 2022, un foro de encuentro para desarrolladores, artistas y demás profesionales de la escena indie, del sector independiente de los videojuegos, que pretende establecerse como una cita imprescindible en la que los creadores intercambien experiencias, generen redes de contactos y, en definitiva, que incentiven el crecimiento de este sector en Galicia.

Un programa muy completo

La cita, que tendrá lugar los días 30 y 31 del presente mes en el Centro Cultural Torrente Ballester, ha sido organizada por el área de Promoción Económica y la asociación Koffi, con la colaboración de TIC Ferrolterra, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y la Universidade da Coruña (UDC). De esta forma, el evento se dividirá en dos partes: durante la mañana del día 30, se celebrarán una serie de clases maestras sobre diferentes aspectos de la industria. Qar, de Qaramelo Videoxogos (Grand Prix Turbotalina), abordará el emprendimiento en el sector; Félix, del estudio Out of the Blue (Call of the Sea), sobre el arte técnico en el motor gráfico Unreal; J.C. Montero, de Red Mountain (The Crown of Wu), sobre diseño narrativo; y, finalmente, Álex, de la compositora Wild Cat Records, tratará el diseño sonoro. Tras una pausa para comer, se celebrarán mesas redondas y las presentaciones de AJE Ferrolterra y Koffi Games. La jornada del 31, por otra parte, estará orientada a la puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad naval, con una excursión en barco por la ría de Ferrol.



Cabe destacar que, gracias a la colaboración de la UDC, los participantes –50 inscritos por ahora, con un máximo de 70 plazas– contarán con alojamiento gratuito en la residencia universitaria. Además, desde la organización se ha señalado que, de cara a potenciar el aspecto más lúdico del evento, se ha llegado a un acuerdo con el bar Portobelo, que servirá a los participantes durante la noche cócteles temáticos, una oferta de cañas y acogerá un torneo del popular juego Crash Team Racing.

Dinamizando la economía

Durante la presentación del evento, la concejala de Promoción Económica, María Teresa Deus, destacó la capacidad “dinamizadora” de los videojuegos en la economía, recordando que la pandemia “puxo en evidencia a relevancia do ocio dixital e como este tiña unha importancia maior nas pautas de consumo”.

“En 2021 houbo un 15% máis de desarrolladores e a facturación creceu máis de 200 millóns de euros”, señaló la edil, incidiendo, además en la fortaleza del sector a la hora de generar empleo de calidad –”máis de 9.000 empregos directos e que previsiblemente en 2024 serán 11.000”, aseveró–. Asimismo, la concejala incidió en que, pese a ser un área dominada por gente joven, la demanda de profesionales sénior sigue en aumento.



Por su parte, el presidente de TIC Ferrolterra, Pablo Rivera, señaló que, desde la entidad que regenta, “decidimos apoyar esta cita desde el primer momento porque es de esos típicos eventos que dan nombre a la ciudad, que dejan ver el valor que tenemos a nivel de diseño gráfico, realidad virtual, aumentada, los estudios que se han hecho en la universidad...”. En este sentido, Rivera hizo hincapié en que se buscaba desarrollar un encuentro “alejado de la gente que juega” y más centrado en los propios creadores.

Finalmente, el presidente de Koffi Games, Javier Deus, aseveró que parte del objetivo era atraer a profesionales que quizás no pertenezcan al sector, pero que estén conectados con él, como artistas gráficos, mostrando, de esta forma, el gran potencial laboral con el que cuenta esta área

económica.