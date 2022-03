Los comités de Ferrol y Fene reiteran la necesidad de contar con inversiones en las factorías de Navantia

Los comités de empresa de Navantia Ferrol y Fene continúan insistiendo en la necesidad de contar con inversiones en los astilleros de la ría para mejorar su competitividad. Así, representantes de ambos organismos participaron ayer en un encuentro de trabajo con el alcalde fenés, Juventino Trigo, para hacerle partícipe de esta situación y lograr el apoyo municipal.





El presidente del comité de Ferrol, Emilio García, explicó al finalizar la reunión que esta formaba parte de una serie de encuentros con representantes políticos para “refrescar” con estos la tesitura en la que se encuentran las instalaciones. García calificó de “moi satisfactoria” la reunión con Trigo, apuntando que el regidor compartía con las fuerzas sindicales “que é necesario un proxecto que esté centrado e que teña uns investimentos asociados”. En este sentido, el presidente del comité aseveró que había “boa sintonía” con el regidor, adelantando que este se había ofrecido “a transmitir ás instancias políticas, ao Parlamento de Galicia e do Estado, estas reivindicacións que comparte”.





Fragatas y Perte

En cuanto al inicio de la construcción de las fragatas, Emilio García señaló que el corte de chapa se iniciaría finalmente el día 30, tras sufrir una semana de retraso “por problemas de agenda de Pedro Sánchez y que la producción en sí comenzará a finales de verano –en la actualidad, como ya había adelantado el presidente de Navantia, se están desarrollando bloques piloto para preparar las instalaciones–.





Por otra parte, en lo referente al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector naval, García Juanatey apuntó que, a día de hoy, el comité solo cuenta con el resumen ejecutivo, no el texto completo. En este, no obstante, “si que hai uns investimentos substanciosos, pero por agora non sabemos nin como se van repartir nin como van a estar centrados”.





En lo referente al contenido de esta iniciativa, el presidente del comité destacó la importancia del apartado de formación, dado que “nesta comarca, a pesar de haber moito paro, falta formación nas tarefas e nas profesións que se requiren na construcción naval”; así como las inversiones en transformación digital y nuevas tecnologías.





Valoración del encuentro

Por su parte, el alcalde de Fene, Juventino Trigo, incidió en la importancia de esta clase de encuentros para que la problemática del sector no pase “non xa a un segundo ou terceiro, senón a un último plano” frente al resto de conflictos laborales actuales.





De esta forma, Trigo reiteró las reivindicaciones trasladadas desde el colectivo, como la necesidad de impulsar un plan industrial “que ainda non está definido” o “as inversións que xa estaban comprometidas, tanto de actualización como o famoso dique flotante”. Precisamente en esta última infraestructura hizo hincapié el regidor, señalando su importancia para todas las áreas de los astilleros.





CCOO solicita “ser partícipe” de la “alianza” del Perte para el naval



El sindicato CCOO solicitó ayer al Ministerio de Industria y Comercio “ser partícipes” de la “alianza” del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector naval con el objetivo de “garantizar que las iniciativas cumplen con los objetivos redactados de generar empleo de calidad”. Así, la federación de Industria de esta central celebró la aprobación de esta iniciativa, apuntando que el Perte supone “una oportunidad de futuro” para esta área económica y que “se encuentran numerosos puntos en común” entre la misma y las necesidades detectadas por el sindicato.





En este sentido, no obstante, desde CCOO se alerta de la necesidad de que el Perte incorpore una serie de “guías maestras” para explicar “cómo implementar el diálogo social” en los proyectos; así como “las responsabilidades y no solo los beneficios de cada posible integrante” del plan gubernamental. De esta forma, desde el sindicato se han presentado ante el Ministerio como “interlocutor necesario” por la parte social para asegurar que con los proyectos presentados al Perte se creen empleos de calidad, se incremente la formación y capacitación, además de fortalecer la presencia femenina en el sector.