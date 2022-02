El comité nacional de Icomos celebrará en marzo su junta directiva en Ferrol

La ciudad de Ferrol será la sede de la próxima reunión de la junta directiva de Icomos que se cecelebrará el 1 de abril, un reconocimiento importante en el camino hacia la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco que persigue Ferrol.



Ya en abril del año pasado, el teatro Jofre acogía la celebración de un congreso sobre Patrimonio y en él participó –hubo representantes de la Xunta, Concello, Diputación, etc.– el ferrolano César Abella Vázquez, director de Trivium Estratexias en Cultura y Turismo. Ahora, es parte integrante de Icomos y coordina la comisión del Camino de Santiago y los itinerarios culturales y regresará a Ferrol para celebrar la junta directiva del organismo internacional, que preside Jordi Treserras.





El Concello continuará con distintas actividades de difusión de la propuesta local





Precisamente los contactos llevados a cabo desde el Concello han posibilitado esta celebración del órgano de representación, gestión y administración de Icomos-España, que está compuesta por 14 miembros.



La concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, valoró que Ferrol acoja este acto y señaló que “é unha boa nova porque se pode dar un impulso á candidatura e pon de manifesto o interés de Icomos pola cidade”.



La reunión de la junta directiva en la ciudad naval adquiere un valor especial debido a que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios –Icomos– tiene influencia en la toma de decisiones de la Unesco a la hora de seleccionar candidaturas.



La presencia de los miembros de la Junta permitirá que conozcan de primera mano los principales valores de la candidatura, la ciudad como plaza y el Arsenal.









Proceso de la candidatura





El proceso que se sigue para que la candidatura de Ferrol pueda ser en su día declarada como Patrimonio Mundial abarca el ámbito político, el técnico y el ciudadano.



Con respecto al expediente de la candidatura local, desde el Concello se mantuvieron reuniones desde la Alcaldía con la Xunta, etc. pero la apuesta por la Ribeira Sacra dejó a Ferrol en un segundo puesto. Tras la posposición de esta candidatura –que figuraba por encima de la local–, desde el área de Patrimonio se contactó con la Dirección Xeral de Patrimonio mostrando la preocupación por cómo podría afectar esto a Ferrol. Aunque continúa la apuesta por la Ribeira Sacra, esto no significa que no se siga avanzando en la de Ferrol de forma paralela.



Así, el expediente de la justificación está concluido y quedaría pendiente el plan de gestión y el organismo de gestión.



Además, indicó la edil Eva Martínez, “desde setembro estamos pendentes dunha reunión técnica ente o Concello e a Dirección Xeral para analizar o expediente de xeito que se poidan facer as correccións oportunas”.



Además de la parte política y técnica, la Unesco da ahora bastante importancia a la difusión pública que se haga de la candidatura, por lo que la implicación ciudadana es otra área de trabajo desde el Concello de Ferrol. “É un ámbito no que estamos a traballar sen esperar a que a Xunta mova ficha”, y en este sentido la edil anunció en breve “novas positivas” en colaboración con la Diputación para proyectos de difusión. A nivel municipal, esta misma semana se presentará la web y la marca propia de la candidatura ferrolana. Se han celebrado ya, además del Congreso, actividades de difusión en centros educativos.