El comité del CAMF exige mejoras laborales y en las instalaciones

Más de un centenar de personas, entre trabajadores, delegados sindicales, usuarios y representantes de entidades políticas y sociales de la ciudad naval se manifestaron ayer frente al Centro de Atención a Personas con Diversidad Funcional (CAMF) de Ferrol para exigir mejores condiciones laborales para la plantilla y una reforma urgente de las instalaciones. La protesta, convocada por el comité de empresa y la Asociación de Personas Residentes del CAMF de Ferrol (Acafe), dio continuidad a las denuncias formuladas en los últimos meses por el organismo de representación de la plantilla.



Estas exigencias, tal y como señaló el presidente del comité, José María Pereira, no son algo nuevo, sino que se trata de una problemática que se lleva arrastrando desde hace años y que, en el caso de las condiciones laborales, la reforma laboral ha empeorado. En lo referente a las instalaciones, el colectivo denuncia que las mismas tienen más de 30 años pero que nunca se ha acometido ninguna reforma en profundidad, destacando incidencias como que de los seis ascensores del centro solo tres funcionan o que las ventanas no protegen a los usuarios del frío en invierno. En materia laboral, el comité reiteró su denuncia de que el Imserso continúa sin realizar contrataciones, con 23 de los 157 puestos del centro vacantes –a lo que se sumaría que no se cubren bajas o vacaciones–. Esto se debe, apuntan, a que el Imserso adoptó en su momento un modelo de contratación temporal inviable con la nueva reforma.



A raíz de esto, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, mantendrá un encuentro hoy mismo con el colectivo para conocer sus demandas y trasladarlas al Imserso.









Protestas del metal





Por otra parte, varios centenares de trabajadores y representantes sindicales del sector siderometalúrgico de Ferrol participaron ayer en la segunda jornada de protestas del sector en la provincia –con acciones de protesta también en A Coruña y Santiago– para exigit un nuevo convenio.



Así, las tres centrales convocantes –CCOO, CIG y UGT– celebraron una asamblea en las inmediaciones del campo de fútbol de A Gándara y posteriormente una marcha por las principales vías del polígono industrial

naronés.