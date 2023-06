Comienza el proceso de selección de socorristas para las playas ferrolanas

Un total de 65 personas han presentado finalmente su solicitud en el Concello de Ferrol para poder cubrir alguna de las 60 plazas que se ofertan para prestar el servicio de salvamento y socorrismo en cualquiera de las playas ferrolanas – Doniños, San Xurxo, Esmelle, Covas-Fragata, Santa Comba, Ponzos, Caranza y A Graña–, cuenten o no con Bandera Azul.



Aunque la selección todavía llevará unos días con la fase de méritos y las pruebas en piscina todo parece indicar que la temporada estival comenzará con las vacantes cubiertas, lo que supone un número elevado de profesionales, 60, algo que no había sucedido hasta ahora en Ferrol, ya sea por el menor número de plazas que se convocaban y que han ido en aumento, ya sea por la carencia de socorristas que cumplan los requisitos a los que ahora se obliga por ley, como la inscripción en el registro autonómico.

Excluidos

De todos modos, de los 65 socorristas que se han inscrito al proceso, cuatro de e los están excluidos, al menos de forma provisional, dos por no presentar documentación de cumplir el requisito de inscripción en el registro de socorristas o de contar con el carné pertinente, otro por no entregar la declaración responsable y uno que no ha incluido la solicitud. Ahora –ayer se publicó el listado en el tablón de anuncios del Concello– disponen de dos días hábiles (hoy y mañana) para subsanar las deficiencias de la documentación, antes de que se inicie la valoración.

Aunque el plazo de inicio de campaña estaba previsto para el día 15, aún será en esa fecha cuando se concluya el plazo de presentación de documentación, por lo que se demorará el proceso unos días. Es necesario convocar la prueba oposición y superar el concurso, con un máximo de 4 puntos, y que se basa en la experiencia y formación. Las pruebas prácticas, en piscina, otorgan un máximo de seis puntos. l