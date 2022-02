La comarca se viste de Entroido

El Entroido regresa a la calle en algunos de los municipios de la comarca para resarcirse de la descafeinada edición del pasado año, marcada por la pandemia del coronavirus. Concursos, talleres, degustaciones y muchas otras propuestas dibujan los programas diseñados por los concellos para disfrutar de estos días de fiesta carnavalera.



• Ferrol: Festival en Armas y entierro en Ultramar

Ferrol celebrará el próximo lunes el desfile y festival de comparsas, que actuarán en la Praza de Armas. La programación concluirá el viernes 4 con el tradicional Entierro de la Sardina en Ultramar.



• Narón: seis agrupaciones en el Festival de mañana

Seis agrupaciones, tres de Narón –Os Parrandolos, Os Argalleiros y Semente de Trasancos– y otras tres de la comarca –A Revolta de Trasancos, Os Colludos e As Xoaniñas de Chao– protagonizarán mañana sábado el Festival de comparsas en la pista polideportiva de A Solaina, a partir de las 18.00 horas. Una hora antes, las agrupaciones se concentrarán en la Praza da Gándara, desde donde se dirigirán hacia el lugar de celebración del festival. Cada comparsa de Narón recibirá 800 euros y 400 las otras tres. Habrá premios para las tres mejores.



• Fene: desfile, quema del Entroido y concierto

Fene celebrará un Entroido adaptado a la pandemia y así, prescindirá este año de la fiesta infantil y del tradicional festival de comparsas del miércoles de Ceniza, día en el que sí habrá desfile –las agrupaciones actuarán a lo largo del recorrido que comenzará a las 19.00 horas frente al establecimiento Aguilar, en Perlío–, quema del Entroido y un espectáculo pirotécnico. Las actividades comenzarán el día anterior, martes, con el concierto “Tributo hard rock” a cargo del grupo EXIT. Será a las 20.00 horas en la plaza del alcalde Ramón José Souto González, con entrada libre y reserva previa de entradas.



• Neda: fotografías de disfraces a través de la red

Neda anima a sumarse al Entroido en las redes sociales. Las personas interesadas en participar podrán enviar sus imágenes disfrazados hasta el día 2 por whatsapp (650 484 521) o al correo cultura@neda.gal. Habrá obsequios y sorteo de cinco cestas.



• Ares: cita con el foco puesto en los más pequeños

La pista del CPI As Mirandas será escenario de la celebración prevista para el miércoles (17.00 horas) en la que habrá talleres, hinchables y hasta un área de juegos gigantes. A partir de las 18.00 horas se repartirán chocolates y orejas por un euro y habrá sorteos entre los disfrazados. La quema del Entroido en la playa urbana (19.30 horas) cerrará el programa.



• Mugardos: certamen de disfraces virtual

Por segundo año, se celebrará un concurso de disfraces virtual en el que podrán participar todos los vecinos y vecinas mayores de cuatro años. Podrán enviar las fotos entre mañana y el martes.



• Cabanas: un taller para el público infantil

Cabanas propone dos actividades. Por un lado, un concurso virtual de disfraces para todos los públicos, con doce premios valorados en un total de 675 euros para consumir en el comercio y la hostelería local. Los participantes tendrán que subir sus fotos a las redes sociales con el hashtag #EntroidoCabanas hasta el miércoles. Por otro lado, este domingo se llevará a cabo un taller de disfraces infantil. Será entre las 11 y 14 horas en el Apeadoiro do Areal. Entrada libre sin necesidad de inscripción previa.



• Pontedeume: propuestas para todas las edades

El Concello de Pontedeume inicia hoy la programación de Entroido con la vista de los zancudos a los centros escolares. Mañana sábado, a las 20.00 horas habrá un pasacalles con la charanga DGT y a partir de las 23.00 hora, en la Praza Real, se abrirán las inscripciones al concurso de disfraces para adultos, que se celebrará a las 00.30 horas. El domingo, también en la Praza Real, habrá un taller de elaboración de máscaras con degustación de chocolate, a partir de las 18.00 horas, y el lunes una fiesta infantil (17.30 horas) que concluirá con el concierto de “The Flows Elvis is alive”, a las 22.00 horas. El martes día 1 será la recepción de las comparsas a las 18.00 horas en la Alameda de Raxoi para comenzar el desfile a las 18.30 y a las 19.00 actuar en la Praza Real. El programa concluirá el miércoles con el “velorio do finado” a las 13.00 horas en la misma plaza, donde también se llevará a cabo la comida de parientes (14.30) y la lectura del testamento (17.30). La procesión del entroido será a las 19.00 horas y media hora más tarde será quemado en la Praza do Conde.



• As Pontes: cabalgata de Entroido el martes

As Pontes repartirá más de 7.000 euros en premios en la cabalgata de Entroido del martes, que partirá a las 17.00 horas de la Rúa Monte Caxado para concluir frente a la Casa del Concello.



• Cedeira: batucada para animar el ambiente

Aunque este año no habrá aún desfile de comparsas, decisión acordada entre el Concello y el tejido asociativo de la villa, el ambiente festivo estará garantizado la tarde del sábado en Cedeira con la actuación, a partir de las 19.00 horas, de la batucada Os Tambores da Lagoa. El domingo habrá fiesta infantil con juegos gigantes y talleres (de 17 a 20 horas); el lunes otra con nuevas propuestas y un espacio específico para bebés; reservándose el martes para las atracciones hinchables –todas serán en el polideportivo municipal–.



• Valdoviño: regreso de la fiesta infantil

El Concello de Valdoviño recupera la fiesta infantil de Entroido, prevista para mañana sábado, a partir de las 17.00 horas, en el pabellón do Longoiro (Meirás). La temática de la cita serán los océanos y habrá hinchables, talleres y ambientación musical. Entrada libre.



• Ortigueira: más de 5.000 euros en premios

Tres días de fiesta (del sábado al lunes) ha programado Ortigueira para celebrar el Entroido, en el que se repartirán más de 5.000 euros en premios. La comisión de fiestas Porto de Espasante ha organizado para mañana sesión vermú, comida popular y verbena. El domingo, Día do Neno e dos Doces, el Centro Social acogerá un taller de dulces para el público infantil (11.00 horas). A las 17.00 horas, en la carpa de la Alameda, comenzará el desfile de disfraces infantil. La gran cita llegará el lunes, con nueva fiesta infantil por la tarde, y el desfile de disfraces, a las 21.00 horas, desde la biblioteca municipal hasta la Alameda.



• Cariño: tres jornadas de actividades

Una fiesta infantil mañana (17 horas); el tradicional desfile de carnaval el domingo desde el polideportivo hasta la Praza Roxa; y otra fiesta el lunes, con pasacalles animando el ambiente las tres jornadas, configuran el programa cariñés.



• Moeche: gran protagonismo del cocido, entre otras citas

El Entroido en Moeche comenzará el domingo con el cocido de la AVV Val de Moeche, amenizado con música. Hai que anotarse previamente. El martes será el turno para la fiesta infantil con diversas propuestas en la nave del Mercado. El próximo fin de semana habrá nuevas propuestas.



• San Sadurniño: cantos de taberna y cita en Bardaos

A la fiesta de Entroido celebrada ya el pasado sábado, seguirá el día 5 una actuación del grupo de Cantos de Taberna y el sábado 12 una fiesta en Bardaos.



• Mañón: espectáculo Cantabaila con la Guagua

El pabellón de Esteiro, en O Barqueiro, acogerá el martes la fiesta de Entroido animada por la empresa la Guagua y su espectáculo Cantabaila (17.30 horas).



• As Somozas: merienda, teatro y premios

As Somozas celebra esta tarde, en el pabellón municipal (17.00 horas) una fiesta con hinchables, teatro con la compañía Moc Moc y su espectáculo “Merecidamente”, merienda y premios para los mejores disfraces.



• Monfero: hinchables, merienda y talleres

El pabellón do Xestal será el sábado el epicentro del Entroido con una fiesta para empadronados y sus familiares que incluirá hinchables, animación, merienda y talleres, entre otras cosas. l