La comarca, el lienzo preferido de los primeros espadas del street art nacional

La mayor plataforma de arte urbano del mundo, Street Art Cities, ha vuelto a fijar su atención en la zona, y no es para menos pues la comarca se ha convertido en uno de los principales escaparates gallegos del arte urbano. Esta comunidad especializada suele dirigir su mirada hacia España de forma habitual, ya que son trabajos nacionales los que suelen copar los primeros puestos del ranking. Sin ir más lejos, en 2023 los tres primeros puestos de su concurso anual fueron para obras situadas en Fene, Nigrán y Lugo, por este orden.

En esta ocasión los seguidores de este portal, que reúne a fans de la creación artística de todo el planeta, han elegido a través de sus votos que el mural realizado en la pasada edición del certamen Meninas de Canido, la versión “menina” de Han Solo y la princesa Leia –personajes principales de la saga Stars Wars– elaborado por Jorge Gordillo Martínez (Rojo-graffiti), sea uno de los que opten al mejor del año. Hace justo un año pasaba algo similiar con la “Violonchelista” que dibujó el madrileño Hugo Lomas (Sfhir), en Fene y ha marcado un antes y un después en un certamen que daba entonces sus primeros pasos.



Tras la elección de los candidatos del mes de septiembre los ciudadanos podrán ir votando por su favorito, de tal modo que la obra de Rojo para Meninas 2024 podría optar también a convertirse en el mejor mural del mundo del presente año. Los votantes de este canal especializado destacan a diario con sus votos los murales realizados por artistas de todo el planeta.

El éxito del Perla Mural Fest



En el espacio web Street Art Cities (https://streetartcities.com), han destacado en numerosos “lienzos” de obras situadas en diferentes puntos de Galicia y el país. De hecho, uno de los participantes en el certamen Meninas de Canido de este año ha sido nada menos que el creador del icónico “Julio César” de Lugo, un mural realizado por el artista urbano Diego As, elegido como mejor del mundo en 2021 por el referido portal. Como ocurrió con el mural fenés, el de As fue elegido el mejor de agosto, resultado elegido como el más destacado del mundo al final de ese año. De la obra se ha editado hasta un sello especial con su imponente Julio César. La obra original cuenta con un nivel de detalle enorme lo que otorga al mural un realismo que impone del mismo modo que lo hace su enorme tamaño, más de 20 metros en plena ronda de la Construcción. Este no es el único mural de Lugo que ha optado a premio por parte de la comunidad de Street Art Cities.



Diego As deja también en Meninas uno de los murales más hermosos de esta edición. El mismo aseguraba tras su paso por el certamen que “la libertad de creación fue fundamental para poder disfrutar como un niño, quiso representar a Diego Velázquez en una estatua intervenida por encima al más puro estilo callejero, volviendo a mis orígenes y recordando tan buenos momentos pasados en mi juventud y que no debía olvidar”.



Hasta la fecha ningún mural del certamen de Canido ha logrado uno de los reconocimientos del portal Street Art Cities, tal vez ahora, de mano de la princesa Leia y Han Solo que tan bien ha sabido plasmar Rojo en un lienzo de 17 metros, la suerte cambie.

El certamen de Canido es único, un referente del arte urbano a nivel nacional e internacional, una cita que logró dignificar este tipo de creación vinculada a un nivel artístico bajo. Cada mes de septiembre se dan cita en el barrio alto de la ciudad los primeros espadas del género de nuestro país, cuyas obras tienen enorme repercusión. La misma que el año pasado logró otra cita que iniciaba andadura como el Perla Mural Fest, en Fene.



Sus organizadores no podían ni tan siquiera imaginar la gran repercusión que acabaría teniendo su certamen tras elegir el portal Street Art Cities una de las obras del festival como la mejor del mes de agosto. Un trabajo realizado por un viejo conocido en la urbe naval, pues cada año regresa a Canido, al certamen impulsado por Edu Hermida, como es el gran Sfhir. El madrileño Hugo Lomas manifestaba entonces su alegría al saber que la temática e imagen escogida para el certamen fenés – que nació para rendir homenaje a la mítica sala de fiestas Perla, y versa sobre la música–, la ya archiconocida “violonchelista” de la rúa da Fraga, había sido una de las nominadas del mes de agosto de portal internacional.



Lo cierto es que la figura, de gran belleza y situada en el lateral de un edificio de nueve plantas en la referida vía, que incluía su pozo de luz como parte de los trastes del violonchelo, transformó esa zona del municipio el foco de peregrinaciones con una sucesión de visitas escolares, vecinos y de personas de toda Galicia y el país así como de medios de comunicación que aportó un empaque que nadie podía esperar para la primera edición de un festival. Tras esta nominación mensual llegaría la implicación de la ciudadanía, de todos los vecinos del lugar que no dudaron en votar para que la obra de Sfhir, y también un poco la obra que los vecinos tomaron como propia, resultase elegida como la mejor del mundo. Y lo fue, y entonces llegaron las noticias en la televisión, en programas en el “prime time”, y siguieron las visitas, las excursiones a la hasta entonces tranquila estrada da Fraga.

Más murales en la zona



Diversas iniciativas han propiciado que en la comarca, al margen de los referidos festivales de Canido y Fene, visitar otros murales. En As Pontes hace años que han apostado por incluir el arte urbano en sus calles y el Concello propone incluso una ruta para conocer todos los murales que salpican los viales de la villa, más de treinta y de diferentes tamaños, formatos y temática.

En las últimas semanas también Narón o Moche, han presentado nuevas propuestas basadas en el arte callejero o urbano. En el caso del municipio naronés el consistorio ha impulsado la creación de un mural sobre el medioambiente que se ubica en el pum track de A Solaina, obra de la cacereña Andy Luengo. Por su parte, en Moeche también han optado por encargar a un artista el cambio de imagen a la mítica nave del mercado de San Ramón. El autor de la obra fue Mikel Erkiaga, escogido tras ganar un concurso de murales impulsado por el fondo Galego de Cooperación.