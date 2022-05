La comarca se inunda de arte con la programación de las Letras Galegas

La comarca de Ferrolterra celebra hoy el Día das Letras Galegas con una amplia programación que refleja el gran impacto de la literatura en todas las disciplinas artísticas. Lectura, teatro, música, danza, conferencias... son algunas de las propuestas que, desde los Concellos y entidades vecinales y culturales se han planteado para una festividad dedicada, en esta ocasión, al literato Florencio Delgado Gurriarán.



No obstante, si bien el grueso de las celebraciones tendrá lugar a lo largo de la jornada de hoy, las actividades conmemorativas de este año comenzaron el pasado fin de semana en varios puntos de la comarca. Así, el sábado 14 se presentó en Ortigueira el catálogo del Museo Etnográfico de Meixide; mientras que en Cerdido la compañía Ghazafelhos logró llenar todas las localidades del teatro O Castro con la presentación de su obra “A máquina do tempo”.



El domingo 15, por otra parte, se celebró de forma anticipada el Día das Letras Galegas en San Sadurniño con un multitudinario acto en la plaza del antiguo Concello. En este caso, el festejo comenzó a las seis de la tarde con la presentación del acto por parte de la edil de Cultura, Amparo Calvo. Tras la lectura de varios extractos de la obra de Delgado Gurriarán, los alumnos de las escuelas municipales de cantos de taberna, pandereta y gaitas pusieron el toque musical de la velada, con seis piezas –cuatro individuales y dos en conjunto– especialmente escogidas para la ocasión.



El acto, que estuvo dirigido por Xosé Bonome y Pedro Picos, de Bucanero Teatro – que fueron los responsables de aportar su particular dosis de humor al mismo–, también sirvió de presentación de otros dos eventos culturales. Por un lado, la artista Melania Freire anunció el inicio de su nueva muestra “Inventario”, que se estrenó ayer en el edificio consistorial; por otro, la Asociación de Vecinos O Castelo presentó el calendario de actividades de la vigésimo séptima edición del Festival Río Castro, que se retomará el próximo mes de julio tras dos años suspendido. Por último, la programación de Ortigueira continuó ayer en el Teatro da Beneficencia con la entrega de premios del segundo Concurso de Microrrelatos Arrós y un concierto del Coro de Espasante. Asimismo, desde el Concello, con el objetivo de incentivar la lectura, se han instalado casetas de libros en diversos parques y calles del término municipal.









Programación





En cuanto a las diferentes actividades que se celebrarán a lo largo del día hoy, la primera cita de la jornada tendrá lugar en Ferrol a partir de las once de la mañana. A esa hora, en el local social de la AVV Xunta Veciñal de Doniños, se celebrará una yincana literaria, a la que seguirá una nueva representación de “A máquina do tempo” de Ghazafelhos. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas en el mismo lugar, tendrá lugar el tradicional festival de las Letras Galegas, con lecturas de piezas del homenajeado y las actuaciones musicales del Real Coro Toxos e Froles, la rondalla Santa Uxía de Mandiá y el grupo Molime. Asimismo, a las 19.00 horas en el teatro Jofre tendrá lugar el “Concerto das nosas letras coas nosas músicas” del conservatorio Xan Viaño.



En Narón, a partir de las doce del mediodía, comenzará la programación “N de Narón” en la plaza da lectura. Durante la mañana se representarán las obras “Diferentes diferenzas” y “Rilla rilla”; mientras que por la tarde, a partir de las cuatro, se celebrará un taller de pintura, la representación de las obras “Lúa triangular” y “A ovella Engracia” y el concierto de As Efémeras.



Pontedeume, por su parte, celebrará a las 12.30 horas en el salón de actos del edificio consistorial la entrega de premios del concurso de cuentos Vila de Pontedeume



Ya por la tarde, el Concello de Cabanas proyectará en el salón de plenos de la casa consistorial, a las 18.00 horas, el cortometraje “A rosa incandescente”, centrada en la obra de Rosalía de Castro. A la misma hora, en Cariño, la compañía de teatro Trémola presentará una obra homenaje a Florencio Delgado Gurriarán en el Auditorio Municipal.



A las 19.00 horas en Fene, el CMI Unidade celebrará una misa cantada en honor de sus socios fallecidos en la parroquia del Divino Salvador. Tras ello, en el local de la entidad tendrá lugar una conferencia sobre el homenajeado de las Letras Galegas a cargo de Ramón Loureiro, a la que seguirá una actuación de la rondalla Estrelecer.



Por último, el entorno de la playa de Pantín, en Valdoviño, será mañana el escenario, a partir de las 20.30 horas, del espectáculo “Credo” de la compañía “Nova Galega de Danza”.