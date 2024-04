Una colisión entre dos turismos en el túnel do Sartego provoca grandes retenciones en la AP-9

El tráfico rodado en la autopista AP-9 se vio gravemente afectado durante la tarde de hoy a causa de una colisión entre dos turismos en el túnel do Sartego. Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como la Policía Local de Fene, el incidente tuvo lugar minutos antes de las 14.00 horas en la boca de salida de la mencionada infraestructura en dirección A Coruña, que ya pertenece al municipio fenés, concretamente en el punto kilométrico 20.



Fue un particular no implicado en la colisión quien alertó a la central autonómica, señalando que se había tratado de una colisión en cadena entre tres vehículos, pero que no había nadie atrapado y que parecía que todos los ocupantes estaban fuera de los mismos. No obstante, como confirmó la Policía Local de Fene poco después, en realidad fueron solo dos los vehículos afectados.



Así, desde el 112 se movilizó hasta el punto a los mencionados funcionarios municipales, que se dedicaron a controlar la circulación; la Guardia Civil de Tráfico, que instruyó diligencias; y una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió en el punto a uno de los ocupantes de los turismos. Las retenciones, según apuntaron fuentes cercanas al incidente, se extendieron durante más de una hora.