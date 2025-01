El colectivo de jubilados de la CIG pide la revalorización de las pensiones

Una concentración, en Ferrol, y una caravana de vehículos, en As Pontes, reclamaron en la mañana de este martes la aprobación “inmediata” de la revalorización de las pensiones para este año. Las movilizaciones, organizadas por el Colectivo de persoas xubiladas e pensionistas de la CIG, también se realizaron en el resto de las ciudades gallegas y se repetirán todos los martes, “coincidindo coa celebración do Consello de Ministros".



La CIG exige que se aplique el 2,8% previsto, un incremento que se incluía en el llamado decreto “ómnibus” que no pasó el trámite parlamentario la semana pasada.



El sindicato denuncia que tras “o bloqueo por parte do PP, Vox e Junts, se non hai cambios en febreiro, as nosas pensións vanse ver reducidas porque se lles vai restar a suba do 2,8% que agora en xaneiro lles incrementou”.



El colectivo apunta que “a estas formacións –las que votaron en contra del decreto– non lles importa se as pensións son ou non suficientes para poder vivir con dignidade, non lles importa que as persoas pensionistas poidan recuperar parte do poder adquisitivo perdido”.



Para la CIG, la votación en el Parlamento español es “un episodio máis do disparate no que se ten convertido o xogo político entre o PP e o Goberno do Estado” y recordó que ambos partidos coincidieron "nesa misma sesión" para aprobar el decreto sobre la jubilación parcial.