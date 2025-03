Os cocidos en comunidade esténdense por toda a comarca

O costume galego de celebrar as festas arredor dunha mesa pervive non só no ámbito familiar senón tamén nas distintas organizacións veciñais, que no Entroido ofrecen xantares en comunidade para degustar o tradicional cocido. Mañá domingo haberá comidas en Caranza, Xuvia e Narón, entre as máis próximas de Ferrolterra, que como adoita ocorrer no resto de convocatorias, se complementan con outros atractivos.



A festa do cocido da Gándara pechou as inscricións a semana pasada, pero aínda quedan outras convocatorias con dispoñibilidade. O pavillón do CEIP Ledicia acollerá o encontro que organiza a comisión de festas de Caranza, coa amenización musical de DJ Jesús, sorteos e premio ao mellor disfraz. No local social da AV Altea realizarase unha sesión vermú ás 13.00, que dará paso á comida, para a que é preciso anotarse no ambigú ou no 981 393 561. A festa continuará para os máis pequenos no polideportivo do CEIP Ponte de Xuvia.



Pola súa parte, o Club de Pensionistas y Jubilados Santa Cecilia propón xantar o sábado 8 e bailar co Dúo Galicia. As prazas resérvanse no ambigú ou enviando un whatsApp ao 682 511 236. Nesta mesma data, a Asociación de Maiores Xubilados e Pensionistas de Cariño “O Faroleiro” organiza outro encontro coa amenización de Lucía Fraguela, e os interesados poderán anotarse nas súas oficinas, como máximo até este martes.

Ao día seguinte, o domingo 9, o pavillón municipal Ale de Paz de Neda acollerá outra cita do estilo, tamén con música en directo e sorteo de distintas cestas con produtos típicos destas datas entre os asistentes. Os tíckets deber retirarse na oficina de servizos sociais do Concello antes do martes.