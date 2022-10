Clases de Educación Física en los pasillos del IES Concepción Arenal

El vestíbulo y los pasillos del IES Concepción Arenal de Ferrol se convierten los días de lluvia en improvisados escenarios para el desarrollo de algunas de las clases de Educación Física. El incremento de la carga horaria –de dos a tres horas semanales– de la materia en el primer curso de bachillerato como consecuencia de la aplicación de la nueva ley educativa (Lomloe) ha acrecentado el problema de la falta de espacio en el centro para poder desarrollar algunas sesiones las jornadas de mal tiempo, impidiendo además al alumnado salir al exterior en los recreos cuando el tiempo no acompaña.



El instituto dirigido por Manuel Rei tiene un total de ocho grupos en este nivel educativo y la capacidad del gimnasio existente es insuficiente para atender todas las sesiones. “A actividade desta materia é fundamentalmente física, polo que non serven as aulas e, a non ser corredores e recibidor, non existen actualmente outros espazos onde poida desenvolverse a Educación Física nos días de chuvia”, lamentan desde el centro. “Malia a ter presentes estas circunstancias por parte da Xefatura de Estudos á hora de realizar os horarios, son dezaoito as horas en que coinciden os tres profesores/as impartindo clase de Educación Física”, añaden.



Reclaman por ello a la Xunta la mejora o ampliación de la instalaciones de las que actualmente se disponen para este fin, habilitando un patio o espacio exterior cubierto que permita poner fin a esta situación. En este sentido, remitieron hace ya más de un mes un escrito a la Consellería de Educación para solicitar una visita de la Unidade Técnica de la administración educativa para “procurar unha solución acaída xunto coa dirección do centro” o, en su caso, una entrevista con el jefe territorial para abordar el tema.



El centro todavía no ha recibido ninguna información oficial al respecto de su solicitud por parte de la Consellería de Educación, que, en respuesta a una pregunta de este periódico, indica que “la Xefatura Territorial vai atendendo as peticións en orde de prioridade. En canto sexa posible, achegaranse por alí para ver as instalacións”.



BNG

La reivindicación del instituto ferrolano cuenta con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego de Ferrol, que presentó al último pleno municipal de la ciudad una moción para exigir a la Xunta una reforma integral de las instalaciones que incluya la dotación de un espacio exterior cubierto. La propuesta no llegó sin embargo a ser debatida en la larga sesión del pasado jueves, quedando así pendiente para el próximo pleno.



El BNG, que mantuvo días atrás una reunión con el equipo directivo del centro, se hacía eco también de la necesidad de dotar de un conserje más al centro –puesto que fue eliminado este curso– para poder atender en condiciones óptimas las necesidades de un centro con más de 850 estudiantes. En este sentido, desde la dirección se informó el pasado viernes que este tema parece tener visos de solucionarse, al estar ya en marcha el proceso para incorporar a la plantilla al nuevo efectivo.