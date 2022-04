La CIG demanda al Gobierno central medidas para paliar el aumento del coste de vida

Más de una treintena de personas, entre vecinos, representantes políticos y delegados sindicales, se concentraron ayer a las puertas del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol para exigir a los gobiernos central y autonómico medidas concretas para paliar el aumento del coste de vida. Esta protesta, celebrada al mediodía, formaba parte de una convocatoria de la CIG en toda Galicia como “antesala” del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora –además de la ciudad naval, A Coruña, Santiago, Ribeira, Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra y Vilagarcía contaron con movilizaciones–.





Tras la protesta, el secretario comarcal del sindicato en Ferrol, Manel Grandal, explicó que, antes de la misma, se celebró una asamblea de delegadas y delegados de la central donde se constató “que cada vez a situación laboral é máis precaria”. Grandal señaló que, dado “o volume de desempregados” existentes en la actualidad, se facilita “que os empresarios actúen dunha forma despótica moitas veces”, por lo que la CIG centrará su mensaje para el primero de mayo “na pobreza da clase traballadora e a pobreza en xeral”.





Así, el secretario comarcal demandó “actuacións políticas públicas para conter os prezos e a inflación”, defendiendo que el aumento del coste de vida no se combate “contendo os salarios”, sino “os grandes beneficios, por exemplo, dos oligopolios das empresas eléctricas, coñecidos como beneficios caídos do ceo”. En este ámbito, Grandal exigió a la Xunta “unha política industrial” y medidas “para os sectores primarios do noso país, que están esmorecendo”.





Incrementos salariales

Por otro lado, el secretario general de la CIG, Paulo Carril, que participó en la concentración de A Coruña, anunció que la central “defenderá incrementos salariais situados nos 1.226 euros ao ano lineais”, lo que supondría “un incremento do 4,5% no salario medio galego”. A esto habría que sumar, apuntó, la incorporación de una cláusula de revisión salarial en todos los contratos con carácter retroactivo “conforme ao IPC interanual acumulado”.





Por último, desde la central nacionalista se censuró el anuncio del Gobierno de incrementar un 2% su gasto anual en materia de Defensa.