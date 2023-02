Charlas de apoyo al empleo en el CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

La directora Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, acompañada por la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, participaron ayer en la primera jornada formativa que se imparte en el Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Ferrol, con el objetivo de impulsar entre los jóvenes la cultura emprendedora.

La sesión divulgativa a la que asistieron se desarrolló en el CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro. La charla se centró en cuestiones como el turismo, el comercio y las enseñanzas deportivas.



Explican desde la Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego que las sesiones tendrán continuidad el próximo miércoles 8 de febrero, también en Ferrol, aunque en otro centro educativo, el IES Carvalho Calero. La nueva sesión divulgativa está dirigida a los alumnos de ESO, Bachillerato o ciclos formativos.



Nueva forma de emprender

La Xunta de Galicia “está a avogar por unha nova forma de emprender, que nace co propósito de pór a dispor toda a axuda necesaria para sacar adiante negocios viables e de sacar o máximo partido ao talento dos máis novos “, aseguran desde el gabinete que preside Margarita Ardao.



Así, apuntan que las personas que estén pensando en emprender o tengan un negocio en marcha con nuevos retos por delante, “poden atopar apoio e axuda a través dos polos que este ano estenderán a súa cobertura a toda Galicia”. Explican, además, que “atraer o emprendemento á mocidade e outorgarlle as ferramentas para que as ideas de negocio poidan xerminar son dous dos obxectivos destas sesións, nas que se leva a cabo unha dinámica de 90 minutos na que as persoas participantes poden poñer en práctica actuacións baseadas na creatividade, algunhas individuais e outras en grupo”.