La CGT se manifiesta contra las “irregularidades” en las incorporaciones de Navantia

Cerca de un centenar de trabajadores, tanto de la principal como de las industrias auxiliares de Navantia, secundaron ayer la convocatoria de concentración realizada ayer por la CGT y el Sindicato de Estudantes a las puertas de la antigua Bazán. La protesta, anunciada días atrás y que da continuidad a las denuncias que desde la central se han emitido durante los últimos meses sobre las diferentes “irregularidades” detectadas en los procesos de incorporaciones de Navantia actualmente en marcha, tenía como objetivo reclamar “igualdade de oportunidades” para los candidatos.



Así, desde la CGT se han defendido que estos procedimientos “sexan iguais” a los de ingreso a la administración pública.









Aplicación de las bases





Por otra parte, el sindicato CIG denunció ayer, por medio de un comunicado, que se está “xogando a interpretar as bases” en los procesos de incorporaciones tanto desde la Dirección como desde el resto de centrales con representación en los astilleros, en referencia al “xustificante do pagamento das taxas despois de saber as persoas aceptadas e excluídas”.



De esta forma, la CIG defendió una interpretación estricta de las mencionadas bases, aseverando que “a rigurosidade debe ser o que nos guiara a todos os sindicatos” y que, si bien la central nacionalista nunca apoyó el documento aprobado en Madrid “nós decidimos defender a seu cumprimento estrito”. De esta forma, el sindicato considera que seguir estas bases es la “única garantía” de un proceso justo.