A cervexa artesá, raíña da fin de semana en Ferrol

A cervexa é a protagonista da feira artesá que ata o domingo converte a praza de Armas nun espazo de lecer no que poder degustar as mellores elaboracións artesanais (de marcas como Sevebrau, Nós, Cosa Nostra, Go, Bacterio, Madroa, The One, Alé Alé, La Virgen ou Banda). Ata 60 cervexas diferentes se poderán probar nesta fin de semana, con presenza de cerveceiros de distintos puntos da xeografía española.



Non queda aí a proposta, xa que hai “foodtrucks” con crepes e batidos, hamburguesas, salchichas, brioches, comida mexicana ou parrillada e tamén un apetecible apartado musical que na xornada inaugural contou con Another Wasted Year, o venres co bo facer de Miss Lane and The Kryptonians e este sábado con Ferrock e Blackjack. O peche porano mañá Milómanos. Obradoiros infantís, concursos e sorteos completan a oferta.