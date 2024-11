Os centros STEMbach da comarca xa son cinco coa incorporación do IES Punta Candieira

As principais novidades do programa de excelencia STEMbach presentáronse onte, entre as que se atopan as oito incorporacións de novos centros educativos, como é o IES Punta Candieira, en Cedeira. Este encontro coincidiu coa apertura do prazo para presentarse aos premios de investigación dos estudantes desta opción durante o ano académico.



O ámbito STEM refírese, polas súas siglas, ás materias de ciencias, tecnoloxía, enxeñaría ou matemáticas, uns campos nos que se centra a materia de afondamento extracurricular que cursan os estudantes deste Bacharelato de excelencia.



Aos 53 centros que ofrecen a modalidade, que inclúen o CPR Tirso de Molina e os IES Sofía Casanova, Concepción Arenal e de Ortigueira, súmanse oito novos, entre os que se atopa o instituto cedeirés. Os seus alumnos beneficiaranse do programa ao rexistrar nos seus expedientes o feito de ter cursado a ensinanza e ter prioridade á hora de participar en determinadas accións específicas das universidades.

Así mesmo, visibilizarase o traballo en feiras científicas dos estudantes do STEMbach. Ademais, a convocatoria para premiar proxectos de investigación dos estudantes deste Bacharelato de excelencia especializado, no curso 2024-2025, abriuse onte neste enlace.