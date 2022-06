Más de un centenar de programas de FP para elegir en la comarca

La oferta de Formación Profesional en la comarca abarca un amplio abanico de familias profesionales. Algunas de ellas presentan en la actualidad un elevado índice de inserción laboral y hay muchas empresas que recurren a los propios centros en busca de alumnado cualificado al no encontrar en el mercado laboral profesionales que se ajusten a la formación que requieren para sus centros de trabajo. Con todo, en ocasiones, el número de matrícula de los ciclos no se corresponde con las salidas profesionales que presentan. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el ciclo superior de Proyectos de edificación que se imparte en el CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro. A pesar de que el alumnado encuentra trabajo con facilidad al concluir la formación, el número de estudiantes que se decantan por este ciclo sigue siendo bajo –este año se apuntaron nueve–. Los que este año realizaron las FCT (Formación en Centros de Trabajo) se podían quedar ya en las respectivas empresas e incluso en otras que demandan este tipo de profesional, explica la jefa del departamento de Edificación, Carmen Prieto. Cuenta también que en los últimos años el alumnado está siendo también muy solicitado en el sector naval, con el tema de las fragatas. “Nuestros estudiantes trabajan mucho con programas similares a los empleados en el sector naval”, dice. “Hay muchas empresas que nos llaman pidiendo alumnos y es una pena decirles, a veces, que no tenemos”. El alumnado que se forma en este ciclo ejercerá como apoyo del ingeniero o del arquitecto. “Salen además muy bien formados en el ámbito de la eficiencia energética, fundamental en la actualidad”, añade. Hay también ciclos cuya matrícula fluctúa en función de los años. En el mismo centro ferrolano, el CIFP Rodolfo Ucha, el ciclo superior de Guía, información y asistencia turística registró este año la matrícula más baja (con un total de ocho estudiantes) desde que fue implantado. Elena Aneiros, jefa del Departamento de Hostelería y turismo, espera que las cifras remonten, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un ciclo muy atractivo, muy práctico y que, junto a la acreditación de B2 de algún idioma extranjero, permite la habilitación directa como guía oficial de Galicia. Además, añade, como hay varios ciclos de la misma familia, se pueden conseguir varios títulos en pocos años. l