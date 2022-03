El CEIP Cruceiro de Canido viaja con alumnado a Azores en el marco de su proyecto europeo

Tres profesoras y siete alumnos del CEIP Cruceiro de Canido –otro niño no pudo finalmente viajar– partieron el pasado sábado rumbo a las Azores, concretamente a Angra do Heroísmo, capital de la isla Terceira, para participar en un nuevo encuentro del proyecto europeo “Our culture, our treasure” en el que participan junto a centros de Eslovenia, Estonia, Grecia y Portugal.



Es la primera salida que el centro realiza con alumnos y alumnas dentro de este programa, por lo que los jóvenes participantes (de once años de edad y que cursan 6º de Primaria) disfrutan estos días –regresan el sábado– de las actividades compartidas con niños y niñas de otros países.



Precisamente en torno a las diferentes culturas se estructura un proyecto en el que los ferrolanos tendrán ocasión de mostrar cómo se elabora la tortilla española o cómo se baila la muiñeira. De la misma forma, tienen la oportunidad de conocer recetas y otras costumbres típicas de los países con los que están implicados en este proyecto.