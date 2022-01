O CEIP Cruceiro de Canido participa nun proxecto europeo xunto a Eslovenia, Estonia, Grecia e Portugal

De entre todos os proxectos nos que o CEIP Cruceiro de Canido está inmerso este ano, hai un que traspasa as fronteiras da comunidade galega para establecer conexións e interesantes intercambios de experiencias con centros educativos doutros países. Trátase do programa europeo “Our culture, our treasure”, un proxecto Erasmus iniciado o pasado curso e que se prolongará ata o vindeiro logo da prórroga concedida por mor das limitacións que durante o primeiro curso supuxo a pandemia do coronavirus.



A crise sanitaria obrigou entón a poñer en marcha a actividade de xeito telemático, sen posibilidade das mobilidades de docentes e alumnado enmarcadas neste tipo de convocatorias. O primeiro encontro físico entre os socios, neste caso só coa participación de profesorado, tivo lugar entre outubro e novembro do pasado ano en Eslovenia.



A próxima viaxe terá como destino a illa Terceira, nas Azores, ata onde se desprazará unha delegación do centro ferrolán formada por varias profesoras e catro estudantes de 6º de Primaria. En xuño, outros catro alumnos e alumnas poderán tomar parte no encontro previsto en Estonia.









Ferrol





Xa no vindeiro curso académico, terá lugar a cita que reunirá en Ferrol aos centros embarcados nun programa que ten entre os seus obxectivos o fomento da cultura de cada un dos países implicados así como favorecer o emprego da lingua inglesa entre docentes e escolares. “Apréndese moito destes proxectos”, salientaron onte desde o CEIP Cruceiro de Canido.



Ademais dos encontros nos diferentes países, o proxecto inclúe ao longo de cada curso variadas actividades que permiten achegarse a múltiples aspectos da cultura de cada un deles.



Este é o segundo Eramus no que se embarca o centro ferrolán e o primeiro no que o alumnado terá a oportunidade de viaxar.