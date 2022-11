La Cátedra de Arqueología prepara su primera exposición para principios de año

La Cátedra de Arqueología –Concello-UDC–, que echará a andar el próximo verano con las excavaciones en el castro de Esmelle, dará ya este año los primeros pasos de su puesta en marcha, ya que el desarrollo se extiende desde 2022 a 2024.



El director de la cátedra, Juan Luis Montero Fenollós, y la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, desgranaron ya algunos de los contenidos de esta iniciativa para la que se implicará de forma directa a los vecinos de la propia parroquia de Esmelle, donde se encuentra el castro sobre el que se actuará.



La Cátedra ferrolana desarrollará actividades vinculadas con cuatro áreas: la formación, la investigación, la divulgación y la transferencia de conocimientos.



La escuela de verano de Esmelle se enmarca en la primera de las áreas y contará con entre diez y quince arqueólogos de facultades o másteres de España. Será en julio, con el objetivo de que no coincida con el curso escolar y así los participantes puedan hacer uso también de instalaciones como la residencia universitaria.Esta primera parte del programa precisará de la autorización de Patrimonio de la Xunta y requerirá, además, la limpieza previa del castro, que está impenetrable. De todos modos, esto no se hará hasta que se aproxime la fecha, ya que la vegetación no daña el castro sino que lo preserva.



En el ámbito de la investigación, se trabajará en la puesta en valor del castro de Esmelle, con el diseño y colocación de paneles explicativos y señalización de los restos arqueológicos para su visita. Se editarán también folletos, en lo que sería una segunda fase, después de excavar la zona.



También se enmarca en este apartado la elaboración de exposiciones temporales, alguna de las cuales se quiere que esté lista ya este año, bien para su inauguración antes de que concluya 2022 o bien para principios de 2023. Ya se está preparando, de hecho, la que llevará por título “Tras a pegada do Ferrol antigo” y, más adelante, “Ferrol castrexo dende o ceo”.



En la divulgación de conocimientos se enmarca lo que sería la educación patrimonial. Se planearán, en este marco, visitas de escolares y público en general y se pondrá en marcha un arqueódromo y un cuaderno didáctico. Con respecto al primero, se está buscando ya un local municipal en la ciudad, que sirva, además, como sede de la cátedra, en aquellas actuaciones que no sean de campo.



En cuanto al apartado de transferencia de conocimientos, se llevarán a cabo conferencias, jornadas y cursos, con intervenciones monográficas y, ya para el tercer año de la cátedra, la publicación de un pequeño libro donde se explique la historia de la arqueología vinculada con Ferrol.



La nueva cátedra dispone ya de su propio logo, que representa los tres círculos defensivos concéntricos de forma oval que caracterizan al castro de Esmelle, que tiene, además, entre sus características, varias casas de tipo cuadrangular.