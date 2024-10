Casi ochenta personas de la urbe reciben cada día los menús saludables del programa Xantar na Casa

La concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, informó ayer que el servicio Xantar na Casa cuenta, en la actualidad, con 79 usuarios. “É un servizo de comida a domicilio co que pretendemos facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada aos usuarios, que non se poden valer por sí mesmos para cubrir as súas necesidades básicas de alimentación”, como manifestó la responsable de las políticas sociales del Concello.



El perfil de usuarios del servicio es el de personas mayores, dependientes y ciudadanos en riesgo de exclusión social, como apuntan desde el consistorio.



Este servicio es fruto del convenio de colaboración entre el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e de Benestar y el Consistorio ferrolano y se mantiene activo desde el año 2020.



Martínez Beceiro informó que el pasado mes de mayo se amplió el número de beneficiarios pasando de los 75 a los 85 que hay en la actualidad, de las que están cubiertas 79 hasta la fecha. La concejala recordó que el coste de estos menús es de 6,60 euros de los cuales el usuario y el Concello abonan la misma cantidad de 1,76 euros. El resto, 3,08 euros, los aporta la Xunta.