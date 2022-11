A cantautora mugardesa Sofía Espiñeira xa está rematando o segundo disco

Sofía Espiñeira é o nome da mugardesa que cada vez resoa máis no ámbito da música galega, sobre todo tras recibir o Premio Martín Codax na categoría de Canción de Autora. As súas melodías, que lembran a ritmos tradicionais cun toque persoal, defínense por beber da raíz e establecer unha proximidade co oínte na que transmitir esa intimidade e honestidade.



Introduciuse no panorama musical en 2016, xa que en decembro de 2015 realizou o seu primeiro concerto de carácter máis profesional, que serviu de presentación das cancións do seu disco. Este debut tivo lugar en Pontedeume, enmarcado no Festival Treme a Terra, que organizou unha edición en clave de reivindicación feminista. Non obstante, antes tivera outra actuación cun ambiente familiar en Palas de Rei, en Lugo.



Aínda así, a composición das súas propias cancións vén de máis lonxe, dende que era adolescente, xa que elaborou os seus primeiros temas rondando a quincena de idade. A súa música ten influencias do folclore de pobos diversos, xa que moitas veces inspírase en ritmos tradicionais brasileiros, africanos ou flamencos, e por suposto os galegos.



En canto á súa formación musical, de pequena cursou catro anos de conservatorio en Ferrol, aínda que por aquel entón o seu instrumento era o clarinete. Unha vez rematou esta etapa, colleu a guitarra que había na casa materna e comezou unha aprendizaxe que sería case toda autodidacta.



A recepción do Premio Martín Códax significou para a artista un recoñecemento do camiño feito nestes anos e unha grande ilusión porque, en gran medida, esta valoración veu por parte do gremio dos músicos galegos. “Sentinme recoñecida e valorada dentro do ámbito da música e deume moitísima alegría, moitas ganas de seguir e moitos ánimos para continuar co proxecto”, celebrou a recentemente galardoada.



O seu tema máis recente é “Remuíño de son”, resultado dunha xuntanza creativa que organizaron a Fundación Paideia Galiza e os Estudios Mans. A idea era facer confluír tres proxectos musicais diferentes para crear entre todos unha canción nun período de cinco días, incluíndo a letra, a música e a gravación. Para este encontro seleccionaron a Sofía Espiñeira, Belém Tajes e Los Jinetes del Trópico.



Estes artistas que participaron no tema en colaboración non se coñeceron até o mesmo momento de iniciar o proceso creativo, algo que para a mugardesa resultou unha experiencia “moi enriquecedora porque eramos proxectos moi diferentes a nivel musical, entón foi como atopar os puntos intermedios entre uns e os outros”, indicou.



Dende o verán pasado, Sofía Espiñeira comezou a tocar co percusionista Carlos Freire e o violoncellista Guillermo Alzugaray, un formato que presentou nun concerto en Mugardos.



Primeiro disco

Tras gañar o Segundo Certame de Canción de Autor en Galego do Concello de Teo, cando recibiu tanto o premio do público como o do xurado, á cantautora déronlle a oportunidade de dar a luz o seu primeiro álbum, chamado “Alá onde agroman as herbas”.



O título procede dun verso do tema que abre o disco, “‘A cabalo”, unha canción adicada ao meu pai que xoga entre lembranzas reais mesturadas con imaxes oníricas”, explicou Espiñeira. De feito, o conxunto das pistas conforman un álbum cargado de simbolismo, “que representa ese lugar entre o real e o imaxinario onde se pode sentir a harmonía”, engadiu.



Ademais, o nome pareceulle especialmente axeitado, xa que no momento no que a autora estaba confeccionando a peza, ese imaxinario e esa situación que inspiraron o disco tamén lle lembraban á sensación que lle invade cando compón música.



“O motor dese disco foi ver que cancións me emocionaban e nas que me identificaba das que tiña nese momento; e descubrín ese universo de “Alá onde agroman as herbas”, argumentou a cantautora. Ese espazo infinito que representa o álbum “ten moito que ver coa natureza, cunha sensación de harmonía, de paz interna e atoparme comigo mesma a través da música, dunha voz honesta que conta tanto o que lle pasa por dentro como por fora”, continuou.



Futuros proxectos

Sofía Espiñeira adiantou que o seu segundo disco, que comezou a gravar na primavera, xa se atopa na última fase do proceso, na que se está a rematar a mistura.



Así pois, os seguidores desta cantautora deberán estar atentos ás súas redes sociais nos próximos meses, un prazo no que espera ir publicando información sobre o novo proxecto. Ademais, comunicou a súa intención de lanzar un adianto do álbum.