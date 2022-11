O Campus Industrial de Ferrol celebra mañá un “workshop” sobre xestión de marca 360

Moitos son os profesionais que cada semana pasan polas aulas do Campus Industrial de Ferrol para achegar os seus coñecementos aos estudantes dos diferentes graos e compartir así con eles sesións prácticas que lles permitan achegarse á realidade do seus respectivos sectores.



Desta volta, o alumnado de segundo curso do Grao en Xestión Industrial da Moda será mañá mércores o destinatario do “workshop” impartido polo director de marca na empresa alicantina de fíos sostibles Belda Lloréns, Fabricio Mancebo. A actividade está prevista para as 17.00 horas na Aula de Creación e Patronaxe da Facultade de Humanidades e Documentación.



A continuación, ás 19.00 horas, xa na Biblioteca do Patín e nun acto aberto a toda a comunidade universitaria, o convidado presentará o seu último libro, “The revolution of brands. Una historia personal sobre marcas, tecnología y personas”, da Editorial Círculo Rojo.



Fabricio Mancebo é licenciado en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade Complutense de Madrid (UCM). Ao longo da súa carreira obtivo 14 premios en creatividade e desenvolvemento de proxectos innovadores e, en 2002, realizou os primeiros estudos que se coñecen sobre o desenvolvemento creativo en persoas con discapacidade funcional. Ten traballado con marcas como Bentley, El Pozo, Warner, Levi´s, Ribera Salud, Obra Social La Caixa, Morgan Stanley, Energy Sistem, Shiro Helmets, Maison Parfum, Caja Rural ou Grupo Vips. Actualmente é o director de marca na empresa alicantina de fíos sostibles Belda Lloréns, impulsando a marca Ecolife a nivel mundial.