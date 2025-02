El Campus Industrial despide las jornadas del proyecto europeo Relearn

Durante la pasada jornada tuvo lugar en el la Sala de Conferencias del Edificio de Batallóns del Campus Industrial la última de las jornadas de trabajo del Proyecto Europeo Erasmus+ Research based teaching for life-long LEARNing (Relearn), en el que participa parte del profesorado de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) y de la Escola Ténica Superior de Náutica e Máquinas (Etsnm) de la Universidade da Coruña (UDC).



La última de las sesiones comenzó con dos mesas redondas. La primera, bajo el título “Perspectivas do profesorado sobre os métodos de ensinanza – investigación e as plataformas”, contó con la participación de cuatro docentes e investigadores de la UDC. En la segunda, “Perspectivas do estudantado sobre os métodos de ensinanza – investigación e as plataformas”, tuvo la palabra el alumnado del programa de doctorado en Enxeñaría Naval e Industrial.



Además, se llevaron a cabo dos conferencias, una por personal de la biblioteca y otra por parte de profesores.



El objetivo



El proyecto que se está llevando a cabo en la UDC en el marco de la propuesta europea tiene como objetivo el diseño de “unha plataforma educativa que fomente a aprendizaxe baseada na investigación botando man dunha serie de algoritmos de aprendizaxe automática e da intelixencia artificial para atopar as publicacións, os libros ou os artigos científicos máis axeitados en función da temática que se estea a estudar”, explican desde la institución.



El Relearn cuenta con un presupuesto total de 251.350 euros, de los cuales, el Campus Industrial cuenta con una partida de 36.570 euros para levar a cabo su parte del proyecto.



Este se desarrollará gracias al trabajo de la EPED, de la Etsnm de la universidad, así como del alumnado de los programas de doctorado anteriormente mencionados.