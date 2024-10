El Camino Inglés estrena señalización en tierras británicas

Las instituciones siguen apostando por el Camino Inglés en un momento en que la ruta de peregrinación es una de las que mayor crecimiento de viajeros registra.

Si hace unos días era la Xunta de Galicia quien se desplazaba a Reino Unido para estrechar lazos con este país desde el que muchos peregrinos parten para realizar el Camino Inglés, en las últimas horas ha sido la Diputación de A Coruña quien se ha trasladado a tierras británicas para instalar nuevas señales con códigos QR que ofrecen información sobre esta ruta.

Y, los diputados provinciales Bernardo Fernández y Antonio Leira, junto con el presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Manuel Miras, recorrieron en las últimas horas un nuevo tramo de esta ruta xacoba en el país inglés, que va desde la iglesia de Santa María de Gainford, en el condado de Durham, hasta la catedral gótica de Ripon, en el condado vecino de Yorkshire.

En las referidas localizaciones fue donde se instalaron las nuevas señales creadas por la Diputación coruñesa, que además de la tradicional flecha amarilla, incorporan un código QR que facilitará a los peregrinos información práctica en su idioma sobre la ruta, su historia y los elementos patrimonialesl o naturales más relevantes del entorno.

"Cada ano crece o número de persoas británicas que se animan a vivir en primeira persoa a experiencia do Camiño Inglés partindo do quilométro cero, como o facían os primeiros peregrinos na época medieval", subrayó Antonio Leira, quien explicó también que este viaje sirvió para "avanzar novas vías de colaboración coas autoridades do Reino Unido na promoción deste itinerario xacobeo en ambos países".