La calle Iglesia avanzará esta semana con el hormigonado del tramo de la plaza de abastos

Las obras de la calle Iglesia progresarán a finales de esta semana –si la climatología lo permite–, con el hormigonado del tramo que trascurre paralelo al mercado de A Magdalena y en la pavimentación de granito de la acera. En la siguiente manzana los trabajos se centran en la instalación del saneamiento y pluviales y en las canalizaciones de electricidad y comunicaciones.



De momento no se plantea avanzar hacia el Callao con una nueva manzana. Fuentes municipales indican que hay todavía mucho trabajo que hacer en las que están actualmente en obras y que un nuevo corte se planteará según se vayan produciendo progresos para mantener la previsión de no cerrar nuevos tramos a la circulación mientras no estén operativos los anteriores.



Los primeros avances en este sentido se produjeron en Semana Santa, con la instalación del arbolado y la apertura a la ciudadanía de las primeras manzanas (desde la calle San Diego), dando así una primera impresión de cuál será el aspecto definitivo de esta calle.