Los bomberos de Ferrol rescatan a una vecina del Ensanche que sufrió una caída en su domicilio

Los bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse esta mañana al barrio del Ensanche para auxiliar a una vecina que había sufrido una caída en su domicilio y no podía moverse. Según las informaciones iniciales del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, el incidente tuvo lugar minutos antes de las doce del mediodía a la altura del número 18 de la calle Aviador Piñeiro, a escasos metros de la confluencia con la carretera de Castilla.

Al parecer fue otra habitante del inmueble quien alertó a la central autonómica del suceso, asegurando que estaba oyendo los gritos de auxilio de la mujer, indicando que creía que tenía un brazo roto y que estaba inmobilizada en el suelo (a falta de confirmación, se estima que la propia herida fue quien señaló esto a su vecina). Para agravar la situación, la habitante del inmueble había dejado las llaves por dentro de la puerta, lo que complicaba más si cabe el acceso a la vivienda.

Con estos datos, desde el 112 se movilizó a los bomberos ferrolanos, que acudieron al punto con dos camiones (uno de los cuales con autoescalera por si fuera necesario entrar por la ventana), así como a la Policía Nacional y Local y una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Por el momento la intervención sigue en curso, por lo que se desconoce cómo lograron los profesionales entrar en el piso y si fue necesario trasladar a la mujer al centro hospitalario.

No obstante, desde el Centro Integrado se ha querido alertar a la población de la problemática que supone olvidar las llaves en la puerta en casos de emergencias como este, dado que impiden una entrada más dinámica de los bomberos y los equipos sanitarios y, por tanto, retrasan las labores de rescate.

Accidente en Narón

Por otro lado, sobre las 10.19 horas también se registró un aparatoso accidente de tráfico, en este caso en el término municipal de Narón. Tal y como apuntó el 112, se trató de una salida de vía a la altura del punto kilométrico 12 de la autovía AG-04, que conecta la ciudad naval con Vilalba.

Al parecer el conductor del vehículo, que circulaba en sentido Ferrol, perdió el control del mismo, chocando contra el muro de protección del vial y quedando en un lateral de la calzada. Fue otro conductor quien dio la alarma del accidente, indicando al Centro Integrado que no había podido detenerse para comprobar el estado del otro piloto. De esta forma, el 112 movilizó hasta el punto una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia asistencial, a los Bombeiros do Eume y al servicio de mantenimiento de viales. Según las últimas informaciones de la central autonómica, el hombre finalmente no necesitó ser liberado del vehículo, pero se desconoce si tuvo que ser trasladado al hospital.