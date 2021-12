Los Bomberos de Ferrol extinguen por segundo día consecutivo un incendio en el Sánchez Aguilera

Por segundo día consecutivo, los profesionales del Cuerpo de Bomberos de Ferrol tuvieron que acudir al acuartelamiento de Sánchez Aguilera a apagar un incendio. Al igual que el pasado martes, el fuego se registró pasadas las diez de la noche en el edificio auxiliar del antiguo espacio militar; un inmueble abandonado ocupado ocasionalmente por personas sin recursos. Según apuntó la Policía Local, a la llegada de los bomberos no se encontraba nadie en el interior del edificio, por lo que no se registraron heridos, y por el momento se desconocen las causas del incendio. Las llamas, no obstante, parecían mucho más intensas que durante la jornada anterior, con una gran humareda saliendo por un lateral de la estructura. Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos con un camión bomba y la nueva autoescalera y una patrulla de la Policía Local. Al cierre de esta edición los profesionales de la extinción continuaban trabajando en el interior del inmueble y las llamas no se encontraban completamente apagadas.