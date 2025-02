El BNG reclama la remodelación de la plaza de Rosalía en San Xoán

El BNG de Ferrol reclama en vísperas del Día de Rosalía –mañana, día 23, se conmemora un nuevo aniversario de su nacimiento– la remodelación de la plaza que lleva su nombre en el barrio de San Xoán.



El portavoz municipal de la organización nacionalista, Iván Rivas. cargó contra el gobierno local por su “incomparecencia” y por su decisión de “destinar os fondos previstos para a remodelación deste espazo central do barrio a custear a nova iluminación do estadio da Malata”.



Rivas aprovechó este acto en el que estuvo acompañado de militantes y vecinos para exigirle al alcalde, José Manuel Rey Varela, que “atenda as necesidades da veciñanza, como é a reforma desta praza” y que, además, “reivindique as referencias do pasado como Rosalía, e que nos permitan construír o futuro desde o que somos como colectivo e como pobo”.



Por último, el portavoz del BNG destacó que “se algo podemos aprender da nosa historia é que pensar por nós mesmos é mais necesario que nunca. Isto é evidente en personaxes como Castelao ou como Rosalía. Se renunciamos ao que somos non temos ningún futuro e, polo tanto, a nosa existencia depende de que empecemos a pór os pés sobre a nosa realidade”.