El BNG presenta su candidatura convencido de que “Ferrol merece máis”

Una candidatura con una parte significativa de personas independientes y con representación de cada vez más sectores sociales “que identifican co noso proxecto de cidade e que ven no BNG a mellor ferramenta para que Ferrol desenvolva todas as súas potencialidades”. Así define el BNG la candidatura que ha dado a conocer para los comicios del 28 de mayo y que encabeza Iván Rivas.



Los nacionalistas habían presentado ya a los cinco primeros números de su lista (Iván Rivas Rico, María do Mar López González, Roberto Montero Castrillón, Pilar Lozano Yáñez y Mercedes Tobío Rodríguez) y ahora presenta un segundo tramo que agrupa a hombres y mujeres que participan activamente en la vida social de la ciudad. Entre estos, se encuentra Beatriz Fernández (8), miembro de la ejecutiva comarcal de la CIG y delegada sindical de Domus VI; Pepe Cunha (7), director del programa radiofónico Ábrete de Orellas; o Jorge Jiménez, entrenador del Club Natación Ferrol.



Entre otros nombres se encuentran Raquel Vilariño (6), trabajadora de la Sanidad que representa a la juventud; Laura Maroto (10), autónoma con puesto en el mercado de A Magdalena; Mónica Brá (12), de la entidad vecinal de Brión; María Xosé Pita (20) o Isabel Riveiro (24), de la AVV de Recimil, o José Ramón López, de la AVV de Santa Mariña.



También tiene cabida el tejido cultural de la mano de Bruno Lópes (9), de la Fundación Artábria; Xoán Padín (19), músico; y sectores como el de la educación con profesores como Andrea Martíns (16) o Alexandre Peres (23), de la UDC. Rita Lázare (14), trabajadora del CAMF; Francisco Vilariño (15), del Sergas; Carlos Outeiro (13), miembro del comité de Navantia o el diputado Mon Fernández (25) integran esta nueva apuesta del BNG para las municipales.



Desde el Bloque se destaca que se trata de una candidatura de personas “orgullosas da súa cidade coñecedoras do potencial, dos recursos e da capacidade de Ferrol para avanzar”.