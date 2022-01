El BNG insta al alcalde a “cambiar de rumbo” en el nuevo año para avanzar

Una estatua de sal “que non deixa de mirar atrás” es la metáfora elegida por el portavoz del BNG en el Concello, Iván Rivas, para referirse al gobierno y al alcalde, Ángel Mato, en su labor realizada el último año y en el tiempo transcurrido cuando ya se ha sobrepasado el ecuador del mandato.





El portavoz nacionalista hizo balance de la acción de gobierno en el año que acaba de concluir, señalando que “mira atrás na busca de solucións para a cidade coas mesmas receitas, e iso mantén á cidade paralizada cando ao noso redor todo se move a gran velocidade”.





Entre tanto, apuntan los nacionalistas, el AVE llega a Galicia y Ferrol permanece aislado “mentras o alcalde garda silencio e presenta estudo tras estudo sen que os investimentos para as melloras cheguen”.





Rivas apunta además otras noticias negativas de 2021 como que las gradas del astillero están vacías y se continúa con el énfasis en la construcción militar; la electricidad está por las nubes “mentras se pretende agasallar con novas concesións de parques eólicos ás empresas que fan pasar penurias aos veciños”; no se recuperan las calles para el peatón “pese á demanda de lugares de encontro produto da situación de pandemia actual”; el convenio con el Ministerio de Defensa sigue siendo la apuesta urbana del ejecutivo de Ángel Mato, “pese ao seu anacronismo”; se continúa exonerando de tributos a organismos como Defensa o la Autoridad Portuaria; Ferrol continúa haciéndose cargo de la depuradora “que non é nosa” y el contrato de recogida de basura no existe “e está no limbo dende 2014, cando o PP gobernaba”.





Ante la situación que pinta el grupo municipal del BNG, Rivas apunta que “estamos diante dunha cidade paralizada no tempo, produto dun goberno en minoría”. Para el grupo nacionalista, las decisiones y la situación actual están amparadas por un “bipartidismo armónico do PSOE e o PP” y asegura que cuestiones de transcendencia han sido decididas por estas dos formaciones, tales como “que non cobren tributos a Autoridade Portuaria polo Porto Exterior, a prórroga urxente para manter o convenio de xestión da depuradora, non enmendar a instalación de parques eólicos ou non denunciar a Navantia por non tributar o IBI”, entre otros problemas.





Por eso, desde el BNG, Iván Rivas insta al grupo socialista a “que deixe de mirar atrás” y que “mude de rumbo” .





En estos cambios de tendencia, Rivas se refiere a cuestiones como el convenio con el Gobierno central para las instalaciones desafectadas de usos militares, al que no duda en calificar como “absurdo e inmaterializable”.





La alternativa a esta cuestión que plantean los nacionalistas pasa por la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal y la creación de una zona verde o pulmón en el Sánchez Aguilera y cobrar los tributos tanto al Ministerio de Defensa como a la Autoridad Portuaria, “que legalmente podemos esixir”, asegura Rivas, empezando con el IBI de construcciones especiales relativo al puerto exterior.