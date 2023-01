El BNG y la comunidad uruguaya rinden homenaje a Xesús Gómez “Miño”

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) organizó ayer por la mañana un homenaje a Xesús Gómez “Miño”, fallecido el 31 de diciembre de 2021. El evento tuvo lugar en el salón de actos del Antigo Hospicio y contó con una “ampla representación” de la comunidad uruguaya en la comarca.



“Era unha débeda do conxunto da organización a unha persoa exemplar que tivemos que adiar canda o seu pasamento por mor das restricións da pandemia”, apuntó en su intervención la responsable comarcal de la formación, Mercedes Tobío.



Durante el encuentro, Pedro Fernández, que compartió militancia junto a “Miño”, destacó su papel activista en vida. “O seu activismo, unido á ilusión que puña en todo o que facía era unha das súas constantes; como queda de manifesto no traballo sindical e político, a autoorganización das persoas migrantes ou no ámbito cultural. Sempre coa referencia da audición radiofónica do Sempre en Galiza e das conversas cos vellos galeguistas, coma seu admirado veciño, Antón Crestar”.



En el transcurso del homenaje también tomó la palabra el periodista en Uruguay Xosé Faraldo, que destacó el papel de Gómez “Miño” en la política del mencionado país. “Traballou para que a esquerda gobernase por primeira vez (...), que deixou quince anos de políticas progresistas inesquencíbeis”. Una política que calificó de “ida e volta, para facer que Montevideo fose como un facho de cultura galega no exterior; coa emisora máis antiga na que se fai un programa en galego nun país que fala castelán”.



Mundo laboral



Por su parte, el secretario comarcal de la CIG, Manel Grandal, profundizó en la capacidad de “Miño” para conectar con la gente. “Estaba pendente de todos os acontecementos que vivía a sociedade de Ferrolterra e, especialmente, do mundo do traballo”. Grandal recordó, asimismo, que “fixo realidade esa labor de solidariedade coas clases máis desprotexidas, especialmente naquelas do mundo da emigración e da comunidade de Uruguai que ficaron na nosa comarca”.



Mientras, la diputada del BNG en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, no quiso dejar pasar la oportunidad de participar en este homenaje, relatando las iniciativas promovidas por Xosé Gómez “Miño” en la organización de la emigración gallega, “axudando a planificar as axendas de traballo do BNG en Montevideo, mais tamén de representantes institucionais que visitaban Uruguai”, recordó.