El BNG alerta de la situación de “colapso produtivo” de los bancos marisqueros de Ferrol

El BNG de la comarca de Ferrol volvió a alertar ayer de la situación de “colapso productivo” que están sufriendo los bancos de marisqueo de la ría, una advertencia compartida por las cofradías que operan en el entorno de la ciudad naval. Así lo aseveraron ayer los nacionalistas tras mantener un encuentro con las patronas mayores de Ferrol y Mugardos, Isabel Maroño, y María Teresa Carnero, y su homólogo de Barallobre, Jorge López.





Así, tras la reunión, en la que se puso al día de la situación a los representantes del BNG, el diputado Ramón “Mon” Fernández afirmó que desde su formación compartían “a valoración final” del sector, afeando a la Xunta que “difunda” mensajes opuestos a esto, “centrándose intencionadamente en datos relativos a recrutamento ou mortalidade”. En este sentido, el parlamentario señaló que la única información “realmente concluinte” eran las cifras de capturas; las cuales, afirma, “non deixan lugar a dúbidas”. “As capturas de ameixa babosa, a principal especie da ría, manteñen a tendencia á baixa desde que hai rexistros, sendo no 2021 o 6% do que era no ano 2000”apuntó Fernández. Del mismo modo, el diputado señaló que esta situación no era exclusiva de las cofradías de Barallobre y Ferrol, sino a todas las que operan en la ría.





Por último, los nacionalistas anticiparon que presentarán una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para instar a la Xunta a tomar medidas para la regeneración del acuífero.