La biblioteca toma el Ateneo para poder ofrecer actividades para niños

La biblioteca municipal sigue en huelga. Aunque esta semana y la próxima las instalaciones abren por la mañana y por la tarde –lo hacen cada 15 días, repartiendo el personal entre los dos turnos–, ayer algunos de sus empleados, con la responsable Fany Gómez a la cabeza, se trasladaron al Ateneo Ferrolán para ofrecer lo que no pueden hacer en sus instalaciones, talleres, cuentacuentos y actividades culturales con los niños como protagonistas.



Para llevar a cabo esta actividad, eso sí, trabajaron fuera de su horario y de forma altruista, como una manera de reivindicar y poner sobre la mesa la problemática en la única biblioteca municipal, con carencia evidente de personal para prestar el servicio que les gustaría y que en su día pudo llevarse a cabo.



Los niños, la mayoría de edades tan cortas que no han llegado a conocer actividad infantil en el centro de la plaza de España, escucharon atentamente las historias que narró Fany, todas ellas vinculadas con el papel de las bibliotecas y de los libros.



La pintura y la expresividad también formó parte de la actividad reivindicativa de ayer, con la elaboración de un mural que se expondrán la biblioteca. Una charla-coloquio con escritores de la zona –Teresa Cameselle, Juan Galán o Roberto López, entre otros– puso fin a una tarde cultural de colaboración entre la biblioteca y el Ateneo.



Entre los asistentes a las actividades, Cristina, madre de un niño participante, explicaba que no son usuarios de la biblioteca, por la incompatibilidad de horarios, al no abrir por las tardes. Apoya las actividades culturales infantiles y aprovecha el tiempo libre pata llevar a su hijo a cuentacuentos, obras de teatro y toda la oferta de la que se entera, por eso echa de menos que la biblioteca ofrezca esa oportunidad. De la misma opinión es Paula, otra de las madres, que recuerda cómo ella misma de pequeña acudía a la biblioteca del Carvalho Calero, hoy inexistente, a coger libros y leer, algo que su hijo no puede hacer, al estar escolarizado por la mañana, en el horario mayoritario de apertura.



Esta actividad reivindicativa tendrá continuidad con otras, ya que la situación no ha mejorado mucho. Como explica Fany Gómez, sí hay avances en cuanto a la plaza de auxiliar de biblioteca que está en proceso desde 2019, pero el período necesario con exámenes y valoraciones hará que todavía se prolongue en el tiempo. Los cuatro auxiliares administrativos, durante cuatro meses, que se anunciaron se completarán, además, con ocho auxiliares de biblioteca a los que el gobierno local se comprometió a contratar a través del Plan de Empleo Local de la Diputación. El problema radica, explica Fany Gómez, en que tendrán que estar continuamente formando a personal que trabajarán solo unos meses y que son solo “parches”. Por eso, pone ya las vistas en el próximo mandato, animando a los políticos a que comiencen a trabajar en este tema desde el principio.