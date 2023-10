A Biblioteca Municipal recupera o seu lugar cunha semana de actividades

O Concello de Ferrol celebra cunha semana de actvidades o Día da Biblioteca que desde 1997 se conmemora en todo o mundo en lembranza da destrución da Biblioteca de Saraievo en 1992. Presentacións de libros, encontros literarios, contacontos, música, obradoiros de tipo tecnolóxico, cine ou un "escape room" son as propostas que se ofrecen a vindeira semana e coas que o Concello quere, explicou o edil José Antonio Ponte Far, "darlle ás bibliotecas a importancia grande que teñen, e por moitas razóns". "Hoxe non son só centros de almacenamento e préstamo de libros, senón moito máis: un lugar de convivencia, de coincidencia, de intercambio de opinións, de actividades... Por iso este ano escollimos `Tecendo comunidades´ como lema".

A directora da Biblioteca Municipal, Fany Gómez, esmiuzou un programa que comeza o luns 23 cunha presentación colectiva de obras infantís e xuvenís ás 18.30 e remata o venres 27 coa actuación de varios integrantes da Banda de Música da cidade. "As bibliotecas teñen que ser centros cívicos e e sociais e, por iso, hai actividades para todos os públicos e para todas as idades", afirmou antes de subliñar que outro obxectivo é "dar a coñecer os recursos que temos aquí e que aínda moita xente descoñece".

Actividades

O luns 23 ás 18.30 horas terán lugar as presentacións das escritoras Sara González, Aida Camino e Juan José Lada e de 18.45 a 20.15 haberá o primeiro obradoiro de robótica e lentes de realidade virtual. Esta está dirixida a nenos e nenas de 9 a 12 anos e para participar cómpre inscribirse previamente (de xeito presencial, chamando ao 981 944 182 ou escribindo a biblioteca@ferrol.es).

Para o martes 24 organízase un contacontos a cargo de Trinke-Trinke ás seis. Está dirixido a socios (pódese tramitar a alta nese mesmo momento) co obxectivo de controlar as idades do público, que deben ser a partir dos tres anos. Logo, ás 19.00 horas, proxectarase o documental "La memoria del mañana", sobre a Biblioteca Nacional.

O mércores 25 volverá haber obradoiro, aínda que neste caso de impresión 3D. É para rapaces e rapazas de 14 anos en adiante e tamén precisa inscrición previa.

Un encontro literario coa poeta ferrolá Silvia Pato, o xoves 26 ás 19.45 horas, un obradoiro de drons (18.45 horas para nenos e nenas de 9 a 12 anos, con inscrición previa) e a actuación de varios integrantes da Banda de Música (20.00 horas) o venres son as outras actividades dun programa que se completa cun "Escape Room" diario, de luns a venres, dirixido a cativos e cativas a partir de 13 anos e para o que hai que inscribirse na biblioteca a partir de mañá mércores.



Con esta semana de actividades a Biblioteca segue recuperando o pulso e, para iso, explicaron Ponte Far e Gómez, necesítase máis persoal. "Estamos niso, estase traballando", dixo a directora do centro, que recoñeceu que "nos gustaría retomar os clubes de lectura". "O salto non vai ser espectacular", asegurou o concelleiro, "pero o obxectivo é recuperar pouco a pouco e ir incorporando o persoal que se poida para facer que a biblioteca funcione coa normalidade que ten que funcionar. Nestes novos orzamentos", avanzou, "contemplarase o aumento de persoal".