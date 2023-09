Barea: "Ferrol tiene que estar sí o sí en el Corredor Atlántico de Mercancías"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, considera "decepcionante" que el comisionado del Corredor Atlántico de Mercancías no se haya reunido con el organismo que preside, ni con sus homólogas en Galicia, desde que accedió al cargo, en el mes de enero. "Llevamos ocho meses esperando algún movimiento por parte del comisionado", denunció, "y lo que nos encontramos ahora (ayer martes se reunió en Santiago con la Confederación Gallega de Empresarios) es que cuando por fin decide venir a Galicia lo hace con una reunión a puerta cerrada". "Tenemos que lamentar", añadió el presidente del Puerto, "que se obvie a las autoridades portuarias, que son un factor imprescindible en cualquier cadena de transporte como es, en este caso, el Corredor Atlántico de Mercancías".

Barea ve "inadmisible que, a día de hoy, esta autoridad portuaria no haya tenido ni un solo contacto con el comisionado" y critica que en un asunto "tan importante para el futuro de Ferrolterra prevalezca una especie de oscurantismo. Nos preguntamos por qué, si hay algo que esconder". El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao no escatimó críticas cuando señaló que "nos parece una falta de respeto, no solo al puerto, sino a la ciudad y la comarca. Dice mucho que en todo este tiempo no hayamos tenido contacto alguno y no tengamos información sobre el plan director".

Por ello, el responsable del organismo portuario reitera su petición de "información, certezas y compromiso con esta comarca, que lo que necesita es apoyo y no incertidumbre". Además, reclama que "no se deje al margen" a las autoridades portuarias y exige al Gobierno central "que no se olvide de Ferrol. Ferrol no puede quedar nunca fuera del corredor. Vamos a exigir que sea así. Ferrol tiene que estar sí o sí en el Corredor Atlántico de Mercancías".