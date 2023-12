Barallobre denuncia un nuevo vertido de aguas fecales en Neda

La Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Barallobre denunció ayer un nuevo vertido de aguas fecales en el término municipal de Neda, concretamente en el cauce del Basteiro, que desemboca en la ría de Ferrol. Según detalló Jorge López, patrón mayor del pósito fenés, el foco contaminante se encuentra a la altura del puente de la AC-115 que atraviesa el mencionado afluente del Belelle, a la altura de la parroquia de Santa María.



Se trata, tal y como reflejan las fotografías y vídeos aportados por la entidad profesional, de una tubería fracturada, que se encuentra vertiendo unas aguas parduzcas en el lecho del río, tiñéndolo de un tono marrón lechoso. “Tapas de alcantarillado que non se repoñeron, tubos rotos...”, enumera López, quien lamenta que “é normal que despois a ría non poda soportar todo o que lle estamos botando”.



Uno de los principales problemas de esta situación, recordó el patrón mayor, es que dichos vertidos suponen un aumento en los niveles de bacterias e-coli en el recurso, algo que afecta tanto a la salud de la ciudadanía en general como a la actividad de los mariscadores en particular. Y es que, como señaló Jorge López, esta coyuntura ya provocó que el pasado mes de enero la Xunta, aun sin cambiar la categoría de la ría, obligase a estos profesionales a depurar el producto en la batea, algo que durante el año puede suponer graves pérdidas económicas, pero que en plena campaña navideña se traduce en no poder vender en toda la temporada.

Medidas legales

Por otro lado, la presidenta de la agrupación de marisqueo a pie de la Cofradía de Barallobre señaló que ya se ha alertado de este vertido al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil, incidiendo en que, dado su impacto en el producto de la ría, supone un delito contra la salud pública.



Asimismo, ambos representantes del pósito fenés adelantaron que los servicios jurídicos de la entidad profesional “van tomar cartas no asunto”. “Isto non pode seguir así. As autoridades competentes, sexa o Concello ou Augas de Galicia, teñen que facerse cargo dunha vez de todo isto”, censuró la presidenta.

Cabe recordar que esta situación ya se hizo pública a comienzos de año, cuando la Cofradía de Ferrol denunció que la contaminación de la ría estaba afectando a sus socios que trabajaban en el área de O Couto. Durante los meses de junio y agosto la Xunta anunció la eliminación de dos puntos de vertido, pero parece que las lluvias de noviembre han provocado este último.