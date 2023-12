A Banda Ferrolá de Música recupera o pulso

"Imos ter de novo Banda Ferrolá de Música". O concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, anunciou esta mañá a "resurrección" da agrupación, que traballa con normalidade (aínda que con algunha cuestión por perfilar) desde o pasado día 1. A situación quedou encarrilada nunha xuntanza a finais do mes pasado, cando o edil se reuniu cos 18 membros que, despois de tres anos de práctica inactividade, aínda formaban parte da banda logo da sentenza xudicial que clarexaba a súa situación contractual co Concello. "Foi un encontro moi positivo porque aí quedou ratificada a súa boa vontade, que xa me foran manifestando en reunións anteriores máis reducidas", explicou o concelleiro.

Nesa xuntanza puxéronse deberes, entre eles, o nomeamento dun coordinador-director, "unha figura fundamental", recalcou Ponte Far, "para o correcto funcionamento da banda". Os membros elixiron a Bernabé Sines para cumprir esa función e presentaron un plan de traballo que os obrigaba a comezar a traballar desde o 1 de decembro. Teñen 18 horas de ensaio individual e colectivo ao mes, así como outras 12 de actos e concertos que, se non se completan, serán tamén de ensaio. "Nestes primeiros momentos", precisou o concelleiro, "farano en grupos reducidos, non os 18 ao completo, ata que a engranaxe estea a pleno rendemento". "É probable", engadiu, "que haxa que mercar instrumentos e seguro que haberá que ampliar a plantilla porque 18 membros non é o número ideal".

"É un triunfo da boa vontade e do sentido da responsabilidade das persoas", valorou Ponte Far, que fan posible que "a banda resucite". No plan dos membros da banda inclúense tamén concertos didácticos nos centros educativos e actuacións en centros de maiores e mesmo sanitarios. Ademais, é segura a súa participación na Semana Santa e propoñen a creación dunha escola municipal de música, aínda que este é un proxecto que require dun estudo en profundidade e con tempo.

A primeira actividade pública da Banda Ferrolá de Música será no Nadal. O Concello anunciaraa nas vindeiras horas.