El baile deportivo conquista Fene con la disputa de la Dance Sport Cup

El espectáculo con el baile deportivo estándar y latino continúa hoy en el pabellón municipal de A Xunqueira de Fene con la segunda y última sesión de la Dance Sport Cup 2022, evento en el que desde ayer toman parte cerca de 500 parejas procedentes de 26 países. La primera sesión permitió al público disfrutar, entre otras pruebas, de la fase europea clasificatoria para los juegos mundiales de Latinos que se disputarán en julio en Atlanta (Estados Unidos).





La competición de los “open” del ranking nacional e internacional complementan la cita que durante este fin de semana convierte al municipio fenés en capital mundial de la disciplina. El propio alcalde de Fene, Juventino Trigo, destacaba hace unos días, entre otras cosas, la repercusión de la cita, que se celebra cada cuatro años, tendría en la hostelería y servicios “non só do concello, senón en toda a comarca”. Manifestó además su satisfacción porque la Federación hubiese elegido Fene “como lugar idóneo” para un evento de esta envergadura. Agradeció al mismo tiempo el trabajo de la organización y la “colaboración desinteresada de diferentes establecementos de Fene, implicados co baile deportivo e co concello”.





De entre todos los clubes participantes se incluyen dos naroneses: el CBD, presente con unas veinte parejas, y Un paso adelante, con cuatro. Además de poder presenciarse físicamente, a través de la adquisición de las corespondientes entradas, la cita puede seguirse vía streaming en LaLiga4Sports y en los canales de la federación española.