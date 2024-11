Bacelo, gran vencedor del Tapéate 2024

No hubo demasiadas sorpesas con los ganadores del Tapéate 2024. Los que sonaban como grandes favoritos tras presentar las tapas: Bacelo, Sinxelo y A Maruxaina fueron los vencedores de esta edición.

Público y jurado profesional coincidieron en coronar a Bacelo con su tapa "Los polos opuestos" como el gran triunfador de este año. Lo que evidencia que al público ferrolano le gusta innovar, y disfrutó de esta propuesta diferente y muy sabrosa con la que Álex Bacelo y su compañera Mar Lago sorprendieron a su clientela.

Sobre los pormenores de la tapa ganadora, el propio chef explica que "la idea nació del interés por mezclar sabores que normalmente no deberían ir juntos, y la base son filloas saladas unidas con mantequilla que despues horneamos y hacemos una especie de tartaleta. En la base ponemos un repollo fermentado con pasas, hacemos una especie de brandada de bacalao con las cabezas del bacalo, que confitamos previamente, y retiramos el colágeno y la carne de las cabezas y después elaboramos una pequeña emusión con aceite de oliva. Tenemos un pan que hacemos con chorizo ceboleiro, que le aporta el toque ahumado y de carne, y terminamos con unas perlas de aceite de oliva. La idea es esa, mezclar dulce y salado, verdura, pescado y carne, lo que vienen siendo los polos opuestos, que parece que a la gente le ha gustado mucho".

Álex Bacelo explicaba que pese a tener un handicap con respecto a otras ciudades gallegas, donde el precio de las tapas es de cuatro euros, han podido "defender un plato como este por solo tres euros ".

No fue esta la primera vez que se hacían con el premio popular y del jurado, de hecho, el propio Álex explicó que ya están pensando en la tapa del próximo año. A este respecto manifestó que "Mar siempre me dijo que si volvíamos a lograr el premio por partida doble, como este año, el próximo certamen tenemos que apostar por una tapa dulce". Dicho lo cual, ya tenemos exclusiva por parte de Bacelo, que intentará revalidar título con una tapa dulce, sin duda, un nuevo reto para esta pareja que no deja de sorprender a su público.

Otra de las propuestas del Tapéate que todo el mundo quería probar este año, formándose importantes colas, fue la de Sinxelo. Por algo se trataba del ganador del la pasada edición, con su reconocido "Recuerdos de mi niñez", que despuntó en el certamen autonómico "De tapas por Galicia", evento que culminó hace unas semanas en Bilbao, donde el público bilbaíno disfrutó de esta creación, ganadora del Tapéate 2024. No le ha ido nada mal a Adrián Pérez en esta edición, logrando situar a su "Buñuelo Marino" como la segunda tapa favorita del jurado.

Otro que sonaba entre los favoritos, la tapa de A Maruxaina, con su "Tesouro da nosa ría", se alzó finalmente con el tercer puesto del certamen.

Como es costumbre, el jurado premió sabor, presentación y empleo de productos de la zona y estas tres tapas que tanto gustaron al público de la urbe y al jurado, formado por María Dolores Arteaga; Pablo Vázquez y Diego López "Moli", reunían todas esos requisitos.

Tanto Concello como Asociación de Hosteleros destacaron la gran participación en esta nueva edición, en la que participó algún restaurante menos que en pasadas ediciones pero se vendieron muchas más tapas, en concreto 5.500 más que en 2023, habiendo alcanzado las 16.500. Todo un récord que habrá que superar el próximo año.