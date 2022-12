Augas de Galicia inicia los pasos para asumir el saneamiento

Augas de Galicia realiza en la actualidad una auditoría al sistema de saneamiento y depuración de la ría para estar preparada para asumir la gestión de esta infraestructura y redactar los pliegos con los que licitar el contrato de explotación. En declaraciones a Europa Press en la mañana de ayer, desde el ente autonómico se lamentaba “la falta de acuerdo y las discrepancias” entre los Concellos de Ferrol y de Narón y se comentaba que estaban dando “los pasos necesarios para poder asumir, en un futuro, la explotación, mantenimiento y conservación” del sistema.



Posteriormente, en un comunicado, la Xunta instaba a ambos municipios, “como administracións coas competencias na materia” a llegar a un acuerdo de colaboración para la gestión antes de que venza la prórroga del convenio actual, que acaba de ser ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023. “Se os Concellos de Ferrol e de Narón non son capaces de chegar a un acordo, a alternativa final sería que Augas realizase as actuacións necesarias para asumir a súa responsabilidade”, que se le otorga, recuerdan, al ser infraestructuras declaradas de interés general.

Denuncia

El emisario submarino de Cabo Prioriño, la depuradora, el emisario terrestre y el bombeo de A Malata son actuaciones ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente, que se las entregó a Augas de Galicia y esta, a su vez, firmó un convenio para que las gestionase el Concello de Ferrol a través de la empresa mixta Emafesa. Este el punto de fricción con Narón, que es beneficiaria del servicio pero no tiene poder de decisión y que ha denunciado en múltiples ocasiones que Ferrol toma resoluciones unilateralmente –entre ellas, este mismo año, cambiar el porcentaje que paga cada ayuntamiento, incrementando la parte naronesa en un 10%–, además de, aseguran, no justificar los costes.



El ejecutivo liderado por Marián Ferreiro paga las liquidaciones según su propio criterio. El alcalde ferrolano, Ángel Mato, anunció la pasada semana en el pleno municipal que se había denunciado al concello vecino para reclamar el abono de lo que entienden que se les adeuda.



El enfrentamiento parecía estar encauzado con conversaciones para un nuevo convenio. De hecho, en la addenda aprobada en el pleno de Ferrol la semana pasada se recoge que “Augas de Galicia e os concellos de Ferrol e Narón están traballando na formalización dun convenio de colaboración para establecer as condicións básicas [...] que permitan actuar de xeito coordinado e en colaboración na xestión e explotación do sistema de saneamento e depuración”.



Este planteamiento parece haber saltado por los aires. Mato ya explicaba en ese mismo pleno que no se va a renunciar a la gestión municipal. Ayer subió el tono contra Augas de Galicia y contra el Concello de Narón. “Non vou permitir que a Xunta lle entregue o sistema de saneamento a unha empresa privada para que acabe saíndolles máis caro aos ferroláns e ás ferrolás porque así o queira Augas de Galicia”, afirma en un comunicado de prensa.



El alcalde recuerda que una auditoría del ente autonómico certificó que Emafesa “realiza o traballo de depuración correctamente” y que lo hace “a un prezo correcto”. Aboga además por una gestión pública al 100% –en la actualidad el Concello posee el 51% de Emafesa y Socamex, el 49%–, cuando acabe el acuerdo con el socio privado, en 2030.



Advierte Mato a Augas de Galicia que si le quita las competencias de saneamiento a Ferrol “tería que aterse ás consecuencias, que non serían poucas” y, en relación con el conflicto con Narón, lo resume en que “cando hai un impagamento, reclámase”. “Narón non está pagando o que lle corresponde, que sería cando menos o 40%. Ata aí podíamos chegar. A veciñanza de Ferrol non ten por que asumir o que non quere aboar Narón e por iso acudimos aos tribunais”, concluye.

Satisfacción

Narón, por su parte, quiere que se saque a concurso la gestión y califica los pasos dados por Augas de Galicia como “unha moi boa noticia”. Su alcaldesa, Marián Ferreiro, asegura que es algo que su gobierno demanda desde el año 2014, “cando lle pedíamos á Xunta que licitara o contrato da xestión da EDAR. Se se tivese feito nese momento agora non estariamos neste punto”.



Además, al contrario que su homólogo ferrolano, Ferreiro cree que una gestión privada reduciría el recibo. “Entendo que é beneficioso para os dous concellos, máis que nada porque concorrerán varias empresas e entendemos que se abaratarán os custes”.