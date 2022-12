Artesanos reclaman las mismas condiciones que otros años para el Mercado de Nadal

Representantes de artesanos de Ferrol comparecieron ayer en rueda de prensa con el portavoz del BNG, Iván Rivas, para reclamar información respecto al Mercado de Nadal del Cantón y exigir las mismas condiciones que tuvieron en las dos ediciones anteriores. Continúan así las críticas que la semana pasada avanzaban los grupos municipales de Ferrol en Común y el BNG.



Mercedes Fano, que habló en nombre de las artesanas, explicó que la información que se les había dado por parte del Concello era que esta feria se celebraría de igual forma que en los pasados años, por lo que decidieron no acudir a otras citas y esperar por la de Ferrol, al tiempo que preparaban material y trabajo. Sin embargo, lo que han recibido es la oferta de una empresa que distribuye los espacios con precios entre los 1.000 y los 2.000 euros.



El colectivo critica la “falta de organización, falta de comunicación e ocultismo” por parte de la Administración local. Afirman que si supiesen estas condiciones y también que la duración iba a ser inferior a un mes habrían acudido a otras ferias de Navidad, cuyas inscripciones se hacen en noviembre.



El malestar radica no en el hecho de que se les cobre, aseguran, sino en los precios, que consideran elevados, y en que esta forma de organización no era la que se les había comunicado. Sugieren ubicarse en la carpa de la plaza de Armas donde ahora se celebra Regalarte. Denuncian, además, que el Concello no les da información y que no pueden hablar con los responsables municipales.

Explicaciones

El portavoz nacionalista, Iván Rivas, reclama al gobierno que aclare si el Mercado de Nadal se va a celebrar, cuándo y dónde. Exige que se lleve a cabo en condiciones ventajosas para los artesanos y reclama explicaciones sobre el hecho de que haya una empresa que esté ofertando los espacios “cobrándolles uns importes desorbitados que van entre os 1.000 e os 2.000 euros sen que iso estea avalado por ningún departamento do goberno local”.



Se pregunta el BNG en qué situación quedan los artesanos que no se adhieran a esa oferta, de la que no se sabe si tiene el aval municipal. Su opción preferida sería la organización directa por parte de la Administración y que la participación fuese gratuita.