La Armada abre las puertas a su actividad e instalaciones para estrechar lazos con los ferrolanos

La Armada presentó ayer todos los actos que se han previsto este año para dar forma a su programa por el Día de las Fuerzas Armadas (Difas), cuyo acto central se celebra este año en Santa Cruz de Tenerife.



Los actos darán comienzo hoy mismo, con ceremonias de izado y arriado de bandera en el Palacio de Capitanía. (Estas citas ya se incluían dentro de las actividades de la VI Jornada Histórica, compartiendo cartel con la nueva programación del Difas).



El grueso de las propuestas se sucederán desde este fin de semana y durante la próxima semana, aunque hoy ya se podrá disfrutar del referido izado, una propuesta que será muy especial y es una de las novedades que incluye la Armada, siempre dentro de su deseo de abrir su actividad a la sociedad civil. De este modo, alumnos de 6º de Primaria del colegio Jesús Maestro (Discípulas) protagonizarán esta mañana, a las 10.00 horas, el izado en Capitanía. Este momento estará presidido por el Ayudante Mayor del Arsenal.



Ya por la noche, sobre las 21.26 horas se proseguirá con el arriado, que estará presidido por el general comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, el general de brigada de Infantería de Marina, Manuel García Ortiz y contará con la presencia de otras autoridades civiles. Desde la Armada recuerdan que estas ceremonias, que se realizan todos los meses “gozan de gran seguimiento y son una tradición que estrecha el vínculo entre la Armada y la población ferrolana”.



Siguiendo con el programa de actos, este jueves se celebrará en Batallones el tradicional torneo de fútbol sala que enfrentará a alumnos de la E.E “Antonio de Escaño” y la "Esengra" con estudiantes de los CIFP Ferrolterra y Rodolfo Ucha.



El sábado día 31 se producirá la primera de las jornadas de puertas abiertas que se han previsto este año, pudiendo acceder a las instalaciones del Tercio Norte; a la escuela “Antonio de Escaño” y a la Estación Naval de A Graña. Para estas visitas no es necesario reservar plaza, solo hay que personarse en los accesos en las horas fijadas: de 10 a 13 y de 16 a 19 horas. Asimismo, el domingo 1 de junio podrá visitarse exclusivamente la Estación Naval de A Graña, en el mismo horario que la jornada anterior. Aquí podrán recorrerse los módulos de cocina y el resto de instalaciones y pantalanes, como precisaron en la presentación de los actos ayer.



El lunes 2 de junio darán comienzo los bautismos de mar de los colegios de la ciudad, que ya se han reservado las semanas previas. Estas acciones se sucederán durante toda la semana, hasta el día 6 de junio. Alumnos y profesores conocerán las instalaciones de la Armada y podrán disfrutar de una ruta en barco de una hora de duración aproximadamente.



Al día siguiente se producirán nuevas visitas guiadas entre las 09.30 y las 13.30 horas al Museo Naval. En este mismo espacio se presentarán a las 12.00 horas, una maqueta a escala 1:72 de la fragata F-105 “Cristóbal Colón”, obra del destacado maquetista José Romero de Ávila.



El miércoles 4 de junio los escolares de la urbe podrán visitar el Tercio Norte. En este caso se trata también de visitas acordadas con los centros previamente . Podrán ver las instalaciones y también una exposición estática de materiales varios como armamento, embarcaciones, material de desembarco y anfibio, entre otros.



Relevo Cátedra J. Juan



La tarde del 4 de junio, tendrá lugar en Exponav una nueva conferencia de la Cátedra Jorge Juan sobre “Álvaro de Bazán y Francis Drake”, que correrá por cuenta del almirante Enrique Torres Piñeyro, director del Instituto de Historia y Cultura Naval. En esta misma sesión, como es tradición en estas fechas, se procederá a escenificar el relevo en la dirección de Cátedra, que hasta ahora ejercía el almirante Tomás Cordón Scharfhausen, director de la Escuela “Antonio de Escaño”, que pasará el testigo a Alicia Munin Doce, profesora del departamento de Ingeniería Naval Industrial en el campus de Ferrol de la UDC.



La tradicional exhibición canina regresará a la plaza de Armas el viernes 6 de junio a las 18.30 horas. Seguidamente la Unidad de Música del Tercio Norte ofrecerá un concierto en el mismo espacio, de una hora de duración.



Para el sábado 7 de junio se ha reservado otra de las novedades de este año, una exhibición de material de la Armada que se situará en los jardines situados al lado de la entrada del Arsenal (puerta del parque), que podrá verse entre las 11.00 y las 19.00 horas.



Ese mismo sábado 7 y el domingo 8 de junio, como broche final a doce días de intensa actividad, se abrirán las puertas del Arsenal militar a las visitas, pudiendo acceder libremente entre las 11 y las 19 horas con visita a la fragata F-102 “Almirante Juan de Borbón”. Estas visitas estarán guiadas por personal que intregran la dotación de esta unidad de guerra.

CITAS CLAVE

1 Escolares del colegio Jesús Maestro (Discípulas) protagonizan hoy el primer izado de bandera en Capitanía (10 H.) por parte de un centro educativo, algo que desde la Armada pretende que se repita con regularidad.

2 El viernes se celebrará en el pabellón de Batallones el torneo de fútbol sala entre alumnos de “Esengra” y “Escaño” con el CIFP Ferrolterra y el Rodolfo Ucha.

3 Este fin de semana tendrán lugar ya las primeras jornadas de puertas abiertas, pudiendo visitar las instalaciones del Tercio Norte y la “Escaño” así como la Estación Naval de A Graña.

4 El próximo lunes darán comienzo los tradicionales bautismos de mar de los colegios de la ciudad, acordados ya con antelación y en los que podrán salir en barco por la ría, si el tiempo lo permite.

5 El 3 de junio, de 9.30 a 13.30 horas, se producirán una serie de visitas guiadas al Museo Naval y a media mañana tedrá lugar la presentación de una maqueta realista de la F-105 “Cristóbal Colón”.

6 No faltará este año la habitual exhibición cinológica, ni el concierto de la banda del Tercio Norte, previstos para el viernes día 6, ni la jornada de puertas abiertas al Arsenal y una fragata de los días 7 y 8.

¿Para cuándo un acto central en Ferrol?

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas (Difas) se celebra cada año desde 1978 en la fecha más próxima a la honomástica del Rey Fernando III, el 30 de mayo. El evento central que incluye desfile de militar y parada está presidido por SSMM Los Reyes de España y su familia y cada año se celebra en una localización distinta, habiendo repetido en varias ocasiones.

La cita se estableció para realizar un homenaje al Ejército y la Armada y conocer el trabajo de los militares y fomentar su integración en la sociedad. Este acto central, que se viene celebrando desde hace 47 años, ha tenido lugar en tres ocasiones, muy cerca de aquí, en A Coruña, pero nunca se ha desarrollado en Ferrol, y eso pese a la gran tradición naval de esta ciudad y su Arsenal, que es una de las principales bases de los buques de guerra de la Armada española.

Hasta la fecha este acto central se ha celebrado en numerosos puntos de la geografía, repitiendo mayoritariamente en Madrid (hasta 12 ocasiones). Pero también ha recalado en puntos del territorio como Talavera la Real, Colmenar Viejo, Cartagena, Gijón, Santander, Guadalajara, Málaga, Logroño, Huesca u Oviedo, entre otras grades ciudades como Barcelona, Zaragoza o Sevilla.

El motivo de que hasta la fecha no se haya considerado Ferrol no supieron responderlo desde el departamento de Prensa del Arsenal, pues no es una competencia local. Pudiera ser por un motivo logístico, pudiera tener algo que ver con las condiciones de la ría, pero sea como fuere la realidad es que Ferrol nunca ha acogido ese acto central, aunque sí que organizan numerosas propuestas para dar forma a esta efeméride, que no queda sin celebración en Ferrol.

Cabe destacar que el Arsenal de Ferrol suele aportar alguna de sus unidades para la parada naval, que este año se desarrollará en Santa Cruz de Tenerife el próximo 7 de junio.