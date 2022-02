El Área Sanitaria, próxima a bajar del millar de casos activos de covid

Las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal despidieron la última semana de febrero manteniendo la tendencia a la baja en la evolución de la pandemia de coronavirus. La última ola de la epidemia, causada por la gran virulencia de la variante ómicron –aunque, afortunadamente, con efectos menos adversos– y que alcanzó su pico durante los últimos compases de diciembre, se encuentra ya en caída libre, estando el Área Sanitaria de Ferrol muy próxima ya a descender de la barrera del millar de casos.



Así, según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde para la jornada de ayer –correspondientes a las seis de la tarde del pasado sábado–, el total de infecciones activas en el conjunto de las tres comarcas se sitúa ya en las 1.167, 81 menos que el día anterior. Esta gran diferencia responde al incremento en el número de altas médicas –133, la tercera mayor de la semana– frente al total de nuevos positivos detectados (52). Del mismo modo, cabe destacar esta cifra de detección de personas infectadas es la menor desde que se cambió el sistema de contabilización, lo que parece mostrar un claro descenso en el ritmo de contagios.



Por otro lado, la hospitalización continúa siendo anormalmente alta, aunque con ligeras mejorías. De esta forma, el último balance del Sergas muestra que el número de pacientes en planta aumentó en uno –ahora son 39–, pero, al mismo tiempo, el total de infectados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se redujo a la mitad, quedando solo dos personas ingresadas.



En cuanto a la incidencia acumulada de la pandemia en el Área Sanitaria de Ferrol cabe destacar una mejoría generalizada en el conjunto de los veinte municipios, pese a que en su gran mayoría continúan en un nivel de alerta muy alto. De esta forma, la incidencia a siete días bajó en los concellos de Ferrol, Narón, As Pontes, Pontedeume, Cedeira, Ares, Neda y San Sadurniño; mientras que en Narón y Cerdido se registró un leve incremento. En el resto de los municipios, con la excepción de Monfero, único del área que no cuenta con ningún caso desde hace una semana, la situación no ha presentado variaciones.



En cuanto a la incidencia a 14 días, cabe destacar que Valdoviño, tras registrar una nueva caída, pasó de un nivel de alerta muy alto a alto –de 300 a 500 casos por cada 100.00 habitantes–. En cuanto al resto, tan solo Fene, Neda y San Sadurniño aumentaron sus cifras.