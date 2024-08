Arán López: “Ferrol está de moda, eso está claro”

Hay que dejarse sorprender por la música, o eso dicen aquellos que la practican de manera profesional. La propuesta para las fiestas de Ferrol de este año puede llegar a ser una de las más amplias si a géneros musicales se refiere uno.



Dejando a un lado el Nachiños, que dió ayer el pistoletazo de salida a la semana más ajetreada de la ciudad naval y acabará mañana con una sesión vermú fit de caracter gratuito, las propuestas musicales por las que han optado desde el Concello buscan abarcar todos los gustos, habidos y por haber, dentro de la ciudad.



Arán López, concelleiro de Fiestas de la ciudad, ve que llega el punto culmen de un año lleno de trabajo y pasión. Él lleva desde enero preparando las diferentes celebraciones de esta semana y, como él mismo explica “tienes que pensar en qué le puede venir bien a la ciudad y, por supuesto, que le va a gustar a los ferrolanos.” Asume, asimismo, que la realidad de las agendas artísticas en verano tiene mucha actividad y que no siempre se puede conseguir lo que se quiere, pero trabajar desde primeros de año ha hecho que el consistorio ferrolano haya traído los conciertos que se tenían planteados desde un primer momento. “La idea de que los artistas no tengan que ver entre sí musicalmente hablado, aporta una oferta muy amplia dentro del programa”, explica López.



El encargado de la semana más festiva del año dentro de la ciudad comenta que “es una gran responsabilidad, pero sin duda es un gran honor”. La responsabilidad conlleva la exposición a las críticas pero, como dice el refranero, “nunca llueve a gusto de todos”. Aún así, el concelleiro tiene claro que la aceptación popular es buena y que “los detractores también son necesarios ya que nos ayudan a mejorar de cara a futuras ediciones”.



Dentro del bullicio, los momentos de ver la plaza de Armas a rebosar tienen un valor especial para él. “La crítica que tenemos que recoger, en gran mayoría, es positiva”, agradece.



Si se le pregunta, a título personal, por sus preferencias dentro de las actuaciones, la respuesta es ambigüa pero no porque no quiera, sino porque no puede elegir. “La magia de la música en directo va más allá y, en ocasiones, nos dejamos llevar por gustos ya establecidos cuando, si le damos una oportunidad a otros artistas puede que nos sorprendan y se añadan a nuestro repertorio habitual”.

Somos tendencia



“Ferrol está de moda, eso está claro. Tenemos factores naturales y propuestas gastronómicas que nos hacen únicos y, si a todo esto, le juntas una propuesta cultural atractiva generas una experiencia única”, explica López en lo relativo al turismo en estas fechas, ya que este fenómeno cada vez está más presente en el día a día de la ciudad. Una causa importante de este crecimiento son, sin duda, las redes sociales que “ayudan a pontenciar mucho la imagen de la ciudad”.



Durante todo lo que va del mes de agosto el calendario ferrolano ha sido una odisea, como dicen desde el concello “no ha habido un día libre”, y así se pronostican los siguientes. Es más, septiembre también está presente, puesto que las Meninas de Canido se celebran el primer fin de semana. A partir de esta noche –con el pregón– y hasta el próximo día 31, la ciudad naval se llenará de música, celebración, ambiente.